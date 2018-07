Dorfspiele für alle prägen das Jubiläum

100 JAHRE SPORTVEREIN NIEDERWENINGEN

Drei Chroniken vereint in einem Heft

In der Chronik über 50 Jahre Turnverein Niederweningen steht: «Am 7. Mai 1918 wurden die turnfreudigen jungen Niederweninger ins alte Primarschulhaus zur Gründung eines Turnvereins eingeladen, wozu siebzehn Jünglinge erschienen.» Beschrieben wird die Entwicklung des Vereins bis 1968, ergänzt mit ein paar schwarz-weiss Fotos und Zeichnungen des Gründerhauses und der ersten Turnhalle von Willy Keller, der auch die Chronik verfasst hat.



Zum 75-Jahr-Jubiläum 1993 ist ein weiteres Heft erschienen, das die Ereignisse jener Jahre zusammenfasst. Sehr wichtig war der Einzug in die neue Halle Schmittenwis, in der die Turner ab 1956 trainierten. Im Schlusswort schreibt Albert Hug: Möge die (neue) Fahne die Turnerschar (...) ins nächste Jahrtausend begleiten.»



Die beiden Hefte werden zusammen mit den Berichten über die Zeit von 1993 bis 2018 in einer einzigen Broschüre zusammengefasst. Die Geschichte über 100 Jahre Sportverein Niederweningen ist gegen Ende Jahr erhältlich. Sie wird anlässlich der Chlausfeier am 1. Dezember vorgestellt.