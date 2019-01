Dramen am Froschteich filmisch festgehalten

Es sind beeindruckende Aufnahmen die Beat Schneider, Ornithologe und Filmemacher aus Winterthur, am Sonntagabend im Breitisaal präsentierte. Wunderschöne rote Feuerlibellen und prächtige Heidelibellen schweben elegant übers Wasser. Schneiders Bilder zeigen in gestochen scharfen Aufnahmen, wie Frösche Jagd auf die tanzenden Tierchen machen und wie diese geschickt ausweichen.

Einmal schafft es eine kämpferische Libelle, wieder in Freiheit zu gelangen, nachdem sie von ihrem Feind unter Wasser gezogen wurde. Im letzten Moment entwischt sie seinem offenen Maul. Aber auch Frösche müssen aufpassen, dass sie vom Jäger nicht plötzlich zum Gejagten werden. Wenn nämlich der Wasserbruchläufer durchs Uferwasser stelzt, kann sich der Frosch nur mit einem beherzten Sprung in Sicherheit bringen.

Anders verhält es sich, wenn die Ringelnatter züngelnd durchs Wasser schleicht. Mit der Zunge spürt sie die Frösche, also ihre Nahrung, auf. Wird die Natter auf den Frosch aufmerksam, muss er sich entscheiden zwischen reglosem Verharren oder einem meterweiten Fluchtsprung. Je nachdem, wie die Schlange reagiert, geht seine Taktik auf – oder das Reptil kommt zu seiner Mahlzeit.

Diese und andere Dramen fing Beat Schneider am Weiher in Rütern beim Kieswerk Weiach ein. Während rund eines Monats ist er mit seiner Kamera und viel Geduld auf filmische Jagd gegangen und hat die atemberaubenden Szenen festgehalten. «Oft sah ich erst zu Hause, was ich bildlich eingefangen hatte, denn der Kampf ums Überleben spielt sich blitzschnell ab», erklärte er den rund 40 Naturfreunden. Schneider arbeitete mit einer Zeitlupenkamera und filmte auch unter Wasser.

Seebner Seeli erwachte wieder zum Leben

Beat Schneider, der auch für das Schweizer Fernsehen arbeitet, zeigte seinen Film auf Einladung des Natur- und Vogelschutzverein Winkel-Rüti (NVVW). Damit wollten die Veranstalter die Aufmerksamkeit auch auf den renaturierten Seebner See in der eigenen Gemeinde lenken, wo solche Szenen ebenfalls zu beobachten sind. Der See bietet Lebensräume und Laichgewässer zum Beispiel für den Laubfrosch oder die seltene Kreuzkröte.

Ast- und Steinhaufen bieten Amphibien, Reptilien und kleinen Säuger wie Igel und Wiesel Unterschlupf. In einer neu angelegten Hecke aus einheimischen Gehölzen finden Insekten und Vögel ein Zuhause. Bei den Renaturierungsarbeiten half die 4. Primarschulklasse vom Schulhaus Grossacker in Winkel mit.

«Es erfüllt uns mit Freude, zu beobachten, wie die Tiere den See und die Umgebung als Lebensraum in Anspruch nehmen», sagte NVVW-Vizepräsident Urs Eugster. «Auch die Vegetation spriesst, und wo Blumen gedeihen, leben alsbald auch Wildbienen und viele andere Insekten.»

Letztes Jahr verbrachte Eugster viel Zeit am Seebner See, denn es bleibe immer noch viel zu tun, um den Tieren einen dauerhaften Lebensraum zu schaffen, erklärte er. Geplant sind weitere Arbeiten in der Umgebung, und der NVVW wird wiederum auf Unterstützung einer Primarschulklasse zählen dürfen .

Der Natur- und Vogelschutzverein will das Verantwortungsbewusstsein für die Natur und Umwelt auf Gemeindegebiet fördern. Mit Vorträgen, Exkursionen und tatkräftiger Einsätzen in der Natur.

(Zürcher Unterländer)