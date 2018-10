Drei Monate Einsatz für einen leuchtenden Auftritt

Vier Wochen bleiben den Sechstklässlern von Susanne Infanger noch. Dann müssen ihre rollenden Kunstwerke fertig sein. Am 3. November findet in der Gemeinde Wallisellen der Räbeliechtliumzug statt. Und das ist nicht irgendeiner, sondern nach Richterswil der zweitgrösste im Kanton (siehe Kasten).

Die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe leisten mit ihren geschmückten Räbenwagen jeweils einen wichtigen Beitrag zum Traditionsanlass. «Gleich nach den Sommerferien haben wir mit der Arbeit begonnen», erklärt Julia Al-Halabi, während sie ein Stück Stoff faltet, das sie bald darauf in Textilfarbe taucht. Ihre Klasse wird das Holzgerüst des Wagens mit Batikstoffen ver­zieren. «Diese Idee hatte unsere Lehrerin», sagt Julia.

Viel Effekt in reduzierter Zeit

«Es darf mal etwas anderes sein», bestätigte Susanne Infanger. ­Bisher sei meist mit Karton und Transparentpapier gearbeitet worden. Für sie ist es bereits der fünfte Umzug. Infanger unterrichtet das Fach Textiles und Technisches Gestalten (TTG). Sie versucht, das Herrichten der Wagen möglichst gut im Lehrplan einzubauen. Das ist auch deshalb eine Herausforderung, weil ihr gemäss neuer Lektionentafel im Lehrplan 21 ein Drittel weniger Stunden zur Verfügung stehen. Ihr Ziel und das ihrer Kolleginnen muss lauten: möglichst viel Wirkung mit reduziertem Aufwand.

Um nicht alle zwei Jahre bei null beginnen zu müssen, hat man im Mösli vor sechs Jahren beschlossen, eine Art Standardwagen zu bauen. Dieser muss dann jeweils nur noch verziert werden. «Früher beanspruchte allein schon die Organisation des Rollmaterials sehr viel Zeit.» Heute braucht der Fuhrpark nur noch dann erweitert zu werden, wenn es die steigenden Schülerzahlen und damit die Anzahl Klassen erfordern.

Und so lagern nun im Unter­geschoss des Schulhauses Mösli 26 Holzgerippe auf Rädern, bereit, von 13 Mittelstufenklassen verziert und mit je 72 Räben zum Leuchten gebracht zu werden. «Weil jeder Wagen 24 Fenster hat, können alle Schüler einen Beitrag leisten», sagt Infanger.

Künstlerische Freiheit

Sie und ihre Kolleginnen haben sich dabei für ganz unterschied­liche Techniken und Materialien entschieden: «Die Organisatoren lassen uns da jede Freiheit.» Der Umzug wird vom Verschönerungsverein Wallisellen in Zusammenarbeit mit der Schule Wallisellen organisiert. Die Kosten werden hälftig von der Politischen und der Schulgemeinde getragen.

Bleibende Erinnerungen

Während der Wagenbau im Schulhaus Mösli fest in den TTG-Unterricht integriert ist, arbeiten in anderen Schulhäusern die Klassenlehrpersonen mit den Schülern, teils auch mit Unterstützung der Eltern, an den ­Wagen.

Viermal nehmen die Walliseller Primarschüler am Umzug teil. Als Kindergartenkinder dürfen sie auf Pferdefuhrwerken sitzen, in der Unterstufe tragen sie ihre Kunstwerke an der Hand durch die Gemeinde, und in der Mittelstufe sind sie als Wagenbauer für die Sujets zuständig. Julias Kol­legin Linda Ragusa erinnert sich noch gut an ihren ersten Umzug im Kindergarten: «Die Pferde waren für mich etwas ganz Besonderes.» Aber auch ein Schreckmoment bleibt den beiden Schülerinnen in Erinnerung.

«Als wir vor zwei Jahren unseren Wagen in den Lift schoben, ist plötzlich die Türe zugegangen. Das machte unser Werk ziemlich kaputt.» Nach so viel Einsatz werden die beiden sehr gut aufpassen, dass ihnen das dieses Jahr nicht passiert. (Zürcher Unterländer)