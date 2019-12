Dringend ein neuer Pächter fürs einzige Berggasthaus der Region gesucht

Fünf Interessenten sollen sich zuletzt für eine Pacht des höchstgelegenen Restaurants im Zürcher Unterland interessiert haben. So vermeldete die Eigentümerschaft der Lägern-Hochwacht im Sommer dieses Jahres, das beliebte Ausflugsrestaurant hoch oben auf 850 Metern über Meer am Lägernhauptkamm werde im Herbst wieder eröffnet.

Rund 400 Meter über dem Talgrund liegt gleich neben dem Radar der Flugüberwachung Skyguide die Lägern-Hochwacht auf 850 Metern über Meer. Das Restaurant wird derzeit komplett saniert. Nach der Wiedereröffnung 2020 sollen die Gäste aus zwei stilvollen «Stübli» Aussicht aufs Wehntal (im Hintergrund) und Furttal haben.

Doch die Bauarbeiten sind noch immer in vollem Gang und ein neuer Gastgeber für das dereinst komplett erneuerte Lokal wird nach wie vor «dringend gesucht», wie es auf der Website der Hochwacht heisst. Daher wird auch an Silvester keine Party – auch keine improvisierte Baustellenfete – in der einzigen Gaststätte ganz oben am Lägernkamm steigen. Die Sprecherin der Eigentümerschaft, Franziska Arnold winkt ab. Es werde nichts stattfinden auf der Hochwacht, was die Arbeiten stören würde, erklärt sie auf Anfrage.

Eröffnung folgt 2020

Dass es auf die jetzige Festtagssaison hin nicht geklappt hat mit der Wiederinbetriebnahme des Restaurants, passierte aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse. Schon kurz nach dem Start der Sanierungs- und Umbauarbeiten im Frühling 2018, musste die Bauerei etwa wegen Einsturzgefahr des alten, 1895 erbauten Turms für rund ein halbes Jahr eingestellt werden.

Nachdem das geschichtete Bruchsteingemäuer fachmännisch mit Mörtel stabilisiert werden konnte, verunmöglichten Umbauarbeiten der Flugsicherung am benachbarten Radar die Zufahrt zur Hochwacht. Und sowieso muss jeder, der auf dem Felsgrat rund 400 Meter oberhalb des Wehntals (im Norden) und Furttals (im Süden) baut, auch witterungsbedingt mit Verzögerungen rechnen. Schnee ist auch ein Thema. «Der kommende Winter wird unter anderem darüber entscheiden, wann eröffnet wird», teilt Arnold mit. Ein strenger, langer Winter, würde die Bauzeit verlängern.

Ein Pächter muss übrigens einiges mitbringen und auch aushalten können. Denn zum Gastrobetrieb auf der Lägern-Hochwacht gehört auch ein Nebenzweig mit Stall zur Kleintierhaltung samt 30 Aren Wiese und 5 Hektaren Wald. Und es gilt die Wohnsitzpflicht: Wirte oder Angestelle müssen zwingend vor Ort wohnen. Eine Vorgabe, welche die Pächtersuche nicht gerade vereinfachen dürfte.