Drittverkaufsstellender SBB sollen bis 2020 offen bleiben

Die SBB sollen bis 2020 keine Drittverkaufsstellen schliessen dürfen. So will es das Parlament. Bereits am Dienstag hatte der Natio­nalrat mit 93 zu 79 Stimmen bei 12 Enthaltungen einer entsprechenden Motion zugestimmt. Gestern folgte die kleine Kammer.

Der Entscheid fiel dort mit 28 zu 17 Stimmen.Kommissionssprecher Olivier Français (FDP/VD) hatte vergeblich darauf hingewiesen, dass es sich um eine operative Kompetenz der SBB handle. Die Schliessung von Drittverkaufsstellen könnte zwar von einigen Kun­dinnen und Kunden als Serviceabbau empfunden werden.

Doch die Kundenbedürfnisse wandelten sich mit der Digitalisierung, die klassischen Verkaufsstellen würden weniger genutzt. Dem müssten die SBB sich mit neuen Lösungen anpassen können.

Verkehrsministerin bittet Rat, das Begehren abzulehnen

Verkehrsministerin Doris Leuthard sprach von «Verhältnis­blödsinn». Sie erinnerte ­daran, dass nur noch 0,8 Prozent ­aller Billette an Schaltern verkauft würden. Für die meisten Drittverkaufsstellen gebe es bereits eine Lösung.

Doch Bundesrat und Kommission sahen sich mit einer Koalition konfrontiert, die sich über alle Fraktionen erstreckte: Wenn die SBB ihre Kunden zu vernachlässigen beginnen, müsse das Parlament einschreiten, sagte zum Beispiel Damian Müller (FDP/LU). «Als Vertreter des Volkes müssen wir den SBB sagen können, wie weit sie gehen können», erklärte auch Hannes Germann (SVP/SH).

Politiker von links bis rechts schreiten ein

Nach Ansicht von Brigitte Hä­berli-Koller (CVP/TG) müssen die SBB auch noch andere als rein betriebswirtschaftliche ­Ziele berücksichtigen. Drittverkaufsstellen würden einen wichtigen Service für Kunden leisten, die ihr Billett nicht per App oder am Automaten kaufen könnten. «Die Nachfrage nach bedienten Stellen ist nach wie vor gross», sagte sie.

Niemand bestreite, dass die Ver­kaufskanäle sich wandelten, sagte Paul Rechsteiner (SP/SG). Die Frage sei jedoch, ob die traditionellen Verkaufskanäle mit der von der SBB-Spitze angestrebten Geschwindigkeit eliminiert werden sollten.

Einstimmig abgelehnt hat der Ständerat hingegen eine Motion von Nationalrat Marco Romano (CVP/TI). Dieser wollte den Bundes­rat verpflichten, für mehr Parkplätze in der Nähe von Bahnhöfen ausserhalb der grossen Städte zu sorgen.

Die vom Nationalrat angenommene Motion beauftragt den Bundesrat, die Entwicklung mit einem Moratorium zu bremsen: Die SBB sollen bis 2020 keine Drittverkaufsstellen schliessen dürfen. Heute verkaufen Avec-Läden, Migrolino-Shops und ­private Stationshalter an Bahnhöfen auf Vertragsbasis mit der SBB Billette und Abonnemente.

Vier Gemeinden im Unterland betroffen

Die SBB hatten im vergangenen Herbst angekündigt, dass sie den bedienten Verkauf reduzieren und Billette nur noch selber verkaufen wollen. Bis Ende 2017 sollen 52 Drittverkaufsstellen geschlossen werden. Bei den betroffenen Gemeinden, Kantonen und der Bevölkerung löste dies Kritik aus.

Von den angekündigten 52 Standorten wären auch die Verkaufsstellen in Niederweningen (Migrolino), Niederhasli (Post), Oberglatt (Migrolino) und Bassersdorf (Avec) betroffen gewesen. Drei der vier Gemeinden ­hatten gegen den Anfang September 2016 publizierten Entscheid der SBB schriftlich protestiert.

Beispielsweise hatte der Nieder­weninger Gemeinderat damals einen Beschwerdebrief an die SBB geschrieben. Darin forderte er die SBB auf, ihren Entscheid rückgängig zu machen und die Billettverkaufsstelle im Migrolino zu erhalten. «Denn dieser Entscheid ist in keiner Weise nachvollziehbar», hiess es im Brief, der auf der Gemeindewebseite einsehbar war. Der Bahn­schalter sei von der Bevölkerung aus der Region geschätzt und rege benutzt worden.

Auf nationaler Ebene hatte sich der VCS für die Beibehaltung der Schalter ausgesprochen. In einer Petition hatte er die SBB im Frühling aufgefordert, ihren Entscheid zur Schliessung aller Drittverkaufsstellen zurückzunehmen. 32 000 Personen setzten ihre Unterschrift unter die Bittschrift, die den SBB überreicht wurde. (sda/red)