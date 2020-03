Drogerien machen Desinfektionsmittel jetzt selber

Seit der Bund empfiehlt, sich regelmässig die Hände zu desinfizieren, ist das entsprechende Mittel Gold wert. In zahlreichen Apotheken sind Desinfektionsmittel – wie auch Schutzmasken – ausverkauft, seit das Coronavirus die Schweizer Grenze überschritten hat.

Auch kleine Drogerien spüren die gestiegene Nachfrage nach Desinfektionsmitteln. Ihre Strategie: selber herstellen. «Eigentlich befinden wir uns damit in einer Ausnahmesituation», sagt Sandro Rusconi, der die gleichnamige Drogerie im Coopcenter Hüntwangen bei Eglisau führt. «Üblicherweise ist es den Drogerien verboten, selber Desinfektionsmittel herzustellen – zurzeit besitzen aber alle Drogerien und Apotheken eine Ausnahmebewilligung vom kantonalen Labor in Zürich, vorerst bis zum 30. August. Diese Betriebe nehmen ihre Verantwortung im Gesundheitswesen war.»

Rusconi gehört zu jenen Drogisten, die ein selber produziertes Mittel verkaufen. «Wir sind bisher durchgekommen, geben aber pro Kundin und Kunde nur eine Flasche ab – aus Solidarität.» Es gebe Personen, welche die Mittel gleich kistenweise kaufen wollen; Hamsterkäufen wolle er aber einen Riegel schieben.

«Keine Geldmacherei»

Die Drogerien reagieren auf diesem Weg auf die Knappheit an lieferbaren Mitteln. «Entsprechende Markenprodukte sind frühestens wieder in der Kalenderwoche 19 erhältlich – also Anfang Mai», sagt Serge Hafen, Inhaber der Bassersdorfer Dorf-Drogerie Hafen. «Wir haben aber jetzt mit dem Virus zu tun, nicht erst im Mai. Und der Absatz ist aktuell gewaltig. Ich bin es darum meinen Mitmenschen schuldig, ein entsprechendes Produkt anbieten zu können.»

Die Zusammensetzung seines Händedesinfektionsmittels sei exakt dieselbe wie die eines herkömmlichen Markenprodukts, betont Hafen. Der einzige Unterschied seien Zusätze an ätherischen Ölen, die antibakteriell und antiviral wirken. «Wir orientieren uns stark an der Natur, wir glauben an ihre Kraft – daher die Zusätze», so Hafen weiter. Preislich bewege es sich allerdings im gleichen Segment wie ein Markenartikel. «Alles andere wäre Geldmacherei.»

Auch die Bülacher Drogerie Krämer stellt Desinfektionsmittel selber her, seit die Thematik Coronavirus aufgekommen ist. «Bis auf einige wenige Stunden war das Mittel bei uns immer verfügbar», sagt Geschäftsführerin Angela Krämer. Die Nachfrage sei «extrem», während man handelsübliche Mittel seit Tagen nicht mehr nachbestellen könne. «Teilweise war es auch schwierig, an die Rohstoffe zu kommen – mitunter Alkohol», so Krämer. Dieser macht bis zu 80 Prozent eines Desinfektionsmittels aus. Auch die Behälter seien knapp geworden, weshalb die Drogerie nun mit kleinen Glasfläschchen arbeitet. «Wir müssen nehmen, was wir haben», ist die Devise der Drogerie.