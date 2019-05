Druckabfall liess Wasserleitungen bersten

Im Bülacher Herrenwis wurde am vergangenen Freitag an einer alten Wasserleitung gearbeitet. Nötig wurde dies, weil die aus den 60er-Jahren stammende Leitung ersetzt werden muss.

Während dieser Arbeiten kam es zu einem Bruch der Wasserleitung. Dieser Vorfall führte dazu, dass es auf dem gesamten städtischen Netz zu einem Druckabfall gekommen ist. «Wir hatten mehrere Anrufe von Personen, die sich bei uns gemeldet haben», sagt Jakob Surber, Leiter der Bülacher Wasserversorgung. Vielerorts floss das Wasser mit viel Luft durchmischt aus den Wasserhähnen.

Weitere Leitungen betroffen

Am Samstgagabend dann musste die Feuerwehr ausrücken, weil an der Feldstrasse in Bülach eine weitere Leitung gebrochen war. «Es floss viel Wasser aus und sah entsprechend spektakulär aus», sagt Jakob Surber. Im Laufe des montags begannen die Reparaturarbeiten an der Leitung, ab Dienstag soll dann auch der Belag geflickt werden.

Die betroffene Leitung an der Feldstrasse stammt aus dem Jahr 1955 und hätte nach den Sommerferien ersetzt werden sollen. Dass diese Leitung nun geborsten ist, dürfte mit dem Druckabfall zu tun haben, die durch den Vorfall im Herrenwis entstanden ist. Nebst den spektakulären Vorfall an der Feldstrasse, kam es in Folge des Druckabfalls an weiteren Stellen zu kleineren Fällen von aufgeplatzten Leitungen.

(mcp)