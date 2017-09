Düstere Erscheinungen verbreiten friedliche Stimmung zu harter Musik

Are you ready?», rief Ashmedi, Sänger der israelischen Black-Metal-Band Melechesh, am frühen Freitagabend ins Mikrofon. «Yeah», erwiderte das Publikum lautstark und zeigte seine Begeisterung für die Musik mit dem szenetypischen Handzeichen, das als Teufelsgruss oder Pommesgabel bekannt ist; dabei formen der ausgestreckte kleine Finger und der Zeigefinger «Hörner». Neben der israelischen waren auch Bands wie Wintersun, Napalm Death und Annihilator dabei, die von Death-Metal bis zu Melodic Metal alles spielten.

Alle, die am vergangenen Freitag und Samstag am 11. Meh-Suff!-Festival auf dem Hüttikerberg waren, tauchten in eine andere Welt ein, die auf den ersten Blick ziemlich düster wirkte: Die rund 1500 Besucherinnen und Besucher – das sind etwa gleich viele wie in den Jahren zuvor – trugen fast ausschliesslich schwarze Kleidung. Beliebt waren auch Westen und Jacken mit Aufnähern mit Bandlogos. Viele Metal-Fans trugen ihre Haare lang und schüttelten sie im Takt zur Musik, die Füsse steckten in Stiefeln. Bier und Met wurden gerne aus Trinkhörnern genossen. «Wenn man diese Art der Musik mag, will man das auch mit der Kleidung ausdrücken», erklärte Monika Gerber aus Escholzmatt LU, die zum ersten Mal am Meh Suff! dabei war. «Metal ist mehr als nur Musik. Durch die Kleidung kommt es zu einer Identifikation mit den Bands und den Geschichten, die sie erzählen», fügte Severin Caluori aus Bolligen BE an.

Familientreffen am Festival

Die äusserlich düstere Erscheinung täuschte, denn die Besucherinnen und Besucher des Festivals schätzten am Anlass neben dem guten Line-up vor allem die friedliche Stimmung und die freundlichen Leute. Timo Zbinden aus Zürich war bereits zum fünften Mal dabei: «Es ist ein Familientreffen. Jeder kennt jeden irgendwoher, und man kommt mit allen rasch ins Gespräch. Diese Stimmung ist einmalig», schwärmte er. Claudio Peter aus Oberglatt stimmte zu: «Die Leute sind sehr freundlich, das macht die Atmosphäre hier aus.»

Andreas Herrschi aus Rebstein SG war schon zum siebten Mal am Meh Suff!, vergangenes Wochenende reiste er allein an: «Ich finde hier rasch Anschluss», sagte er und widmete sich wieder der Partie Wikinger Schach, einem Geschicklichkeitsspiel mit Wurfhölzern.

Wetterfestes Publikum

Der Eindruck der Besucherinnen und Besucher täuschte nicht: Das elfte Meh-Suff!-Festival verlief ohne Zwischenfälle, wie Veranstalter Marc Schulthess mitteilte. Auch die Kantonspolizei Zürich vermeldete gestern Nachmittag auf Anfrage keine Vorfälle im Zusammenhang mit dem Event auf dem Hüttikerberg.

Für Schulthess, der seit der ersten Ausgabe im Jahr 2006 zu den Organisatoren gehört, gab es dieses Jahr zwar keinen herausragenden Höhepunkt, es sei wie in den Jahren zuvor alles gut gewesen. «Wenn das nicht so wäre, würden wir es nicht immer wieder machen», fügte er an. «Auch der starke Regen am Samstag war kein Problem. Das Publikum lässt sich vom Wetter nicht so leicht abschrecken.» Dennoch hatten sich die Veranstalter vorbereitet und auf dem Areal Stroh ausgelegt und zusätzliche Unterstände aufgebaut. «Wir konnten den Festivalbetrieb wie geplant durchführen.» (Zürcher Unterländer)