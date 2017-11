Dunkelbier der Hardwald Brauerei gewinnt Gold

Nicht nur auf der Rennbahn gilt es, aufs richtige Pferd zu setzen. «Unser eigentliches Paradebier hätte in seiner Kategorie viel mehr Konkurrenz und damit auch kleinere Siegeschancen gehabt», sagt Patric Eggler, Geschäftsführer der Hardwald AG. Deshalb hätten sie entschieden, ihr Dunkelbier in den Wettbewerb zu schicken.

Ein guter Entscheid. Das Walliseller Dunkel gewann gestern Abend im feierlichen Rahmen in Bern in der Kategorie «Porter» die Goldmedaille. Beim Swiss Beer Award handelt es sich um die Prämierung von Bieren verschiedenster Stile, die von Brauereien in der Schweiz oder Liechtenstein gebraut werden. Insgesamt wurden in 31 verschiedenen Bierkategorien 66 Gold- und 109 Silber-Label verliehen.

Porter ist ein oft tiefschwarzes Bier mit kräftigem Geschmack und vor allem in Grossbritannien zuhause. «Unser Dunkel wird im Gegensatz zu den englischen Varianten unter- und nicht obergärig hergestellt», klärt Eggler auf. Die Auszeichnung nimmt er natürlich gerne. «Auf die Flasche kommt jetzt ein goldenes Zusatzetikett. Ausserdem hoffe ich, dass Dunkelbier beim Publikum auf mehr Akzeptanz stösst.» (Zürcher Unterländer)