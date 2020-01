EHCW gegen Kloten auf verlorenem Posten

Es dauerte nicht lange, bis der Match in der Swiss Arena entschieden war. Romano Lemm brachte Kloten in der 2. Minute in Führung, Ramon Knellwolf nützte das erste Powerplay des Heimteams in der 10. Minute zum 2:0 und als Kloten erstmals einen Einsatz lang richtig Druck machte, erhöhte wieder Lemm in der 13. Minute auf 3:0.

Dabei hatte Kloten ziemlich nonchalant, ja defensiv schlampig begonnen. Ramon Diem oder Martin Alihodzhic hätten die Winterthurer schon in der ersten Minute in Führung bringen können, danach hatten auch Zahner, Bozon im Powerplay oder Lazarevs sehr gute Chancen. Aber die Abschlüsse waren zu harmlos, um Klotens Goalie Dominic Nyffeler ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen.

Kloten kommt zu leicht zu Toren

Vor allem aber war der EHCW in der Defensive auf verlorenem Posten. Einmal mehr kam der Gegner viel zu leicht zu seinen Toren, weil der Puck im Aufbau verloren ging und sich dadurch Räume öffneten. Goalie Tim Guggisberg wehrte sich nach Kräften, wurde von seinen Vorderleuten aber viel zu oft unmöglich zu lösenden Situationen ausgesetzt. Kloten legte im Mitteldrittel deutlich zu, konnte durch Eric Faille und Truttmann trotz 17:3 Schüssen aber «nur» auf 6:0 erhöhen, da Steiner und Ganz nur den Pfosten trafen.

Etwas stabilisieren konnte sich der EHCW im letzten Drittel. Er überstand vier Unterzahl-Situationen ohne Gegentor, auch, weil Kloten nicht mehr mit derselben Konsequenz angriff wie vorher. So dauerte es bis in die Schlussminute, ehe das 7:0 Edson Harlachers fiel.

Für die über 5000 Fans des EHC Kloten wars ein Galaabend, für die Winterthurer weniger. Ihr Team verlor zum zehnten Mal in dieser Saison einen Match mit sechs und mehr Toren Differenz. Das ist zuviel, auch wenn der letzte Abschnitt in der Swiss Arena ein kleiner Lichtblick war.