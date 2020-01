Eberhard will ihre Hallen um fast das Doppelte vergrössern

Herr Van der Haegen, im Zuge der Klimastreiks appellieren viele daran, den eigenen Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Nun sagen Sie aber: Das eigentliche Problem sei das Recycling von Baustoffen. Warum?

Patric Van der Haegen: Den Ressourcenverbrauch zu reduzieren ist immer gut, es fragt sich nur, wo zuerst. Die Bautätigkeit bedingt rund die Hälfte der Umweltauswirkung. Das lässt sich an Hauptabfallströmen in der Schweiz zeigen. Verschiedene Materialien – etwa Aluminium, Batterien, PET, Altholz, Hausmüll oder Aushub – belasten die Umwelt unterschiedlich. In sogenannten Umweltbelastungspunkten berechnen wir, wie gross diese Belastung ist, und rechnen sie dann mit der Menge pro Jahr zusammen. Dann zeigt sich, dass Haushaltsabfälle auf dem dritten Rang stehen – die Bautätigkeit hingegen auf dem ersten.

Geben Sie ein Beispiel.

Nehmen wir Aluminium: Abfallaluminium hat 10 Millionen Umweltbelastungspunkte pro Tonne – pro Jahr entstehen aber «nur» etwa 10000 Tonnen Aluminiumabfall. Aushub auf der anderen Seite hat hundert Mal weniger Umweltbelastungspunkte, es entstehen aber immense Mengen davon. Deshalb wiegt der Aushub in der Umweltbelastung letztlich schwerer.

Die Firma Eberhard nimmt sich aber kaum nur aus gutem Willen der Bauabfälle an.

Natürlich gibt es weitere Gründe. Die zugänglichen Reserven an gutem Kies neigen sich dem Ende zu: Gegenüber dem Jahr 1850 haben sie massiv abgenommen. Wir haben zum Beispiel immer mehr Kies in dem Städtebau investiert, Bauzonen ausgedehnt und Verkehrswege erweitert. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir zu 100 Prozent recyceln müssen, um unsere Bautätigkeit erhalten zu können.

Wäre das Ihre Vision?

Genau. Meine Vorstellung ist, dass wir irgendwann alle Hochbauten ausschliesslich mit Recyclingmaterial bauen und nichts mehr abbauen müssen. Das wäre die perfekte Kreislaufwirtschaft. Würden sämtliche Baustoffe recycelt und wieder verbaut, könnten die Umweltauswirkungen minimiert werden. Die Schweiz würde ihre Abhängigkeit vom Ausland reduzieren. Und, was die meisten Leute vergessen: Kreislaufwirtschaft ist ein künftiger Wettbewerbsvorteil.

Inwiefern?

Wir müssen jetzt lernen, mit knappen Ressourcen umzugehen – und wir haben jetzt noch die Zeit, ohne Druck neue Kreislaufmodelle auszuprobieren. Wenn die Schweiz das beherrscht, hat sie einen Vorteil gegenüber anderen Nationen.

Patric Van der Haegen ist Leiter Entwicklung bei den Eberhard Unternehmungen. Foto: Sibylle Meier

Wo steht die Schweiz denn momentan?

Aktuell ist der Kreislauf noch bescheiden: Wir recyceln zwar Betonabbruch, Strassenaufbruch und teils Asphalt, Mischabbruch und Aushub wird aber kaum recycelt. Schweizweit entsorgen wir immer noch rund fünf Sechstel des Materials. Vor allem ist mir ein Dorn im Auge, dass wir in Sachen Upcycling noch nirgends sind. Wir wandeln Abfallprodukte oder scheinbar nutzlose Stoffe fast nie in neuwertige Produkte um. Im Moment ist es noch so, dass die Schweiz einen zu hohen Verbrauch an Baumaterialien hat – also: dass sie zu stark wächst –, als dass wir den Baustoffbedarf aus der Kreislaufwirtschaft decken könnten. Das ist erst mit geringerem Wachstum möglich.

Warum haben Recyclingmaterialien es im Bauwesen so schwer?

Einer der Hauptgründe ist, dass die ganze Bauindustrie sehr konservativ funktioniert. Wer baut, muss Rechenschaft darüber ablegen, dass der Bau hält – deshalb greift man zu dem Material, das man bereits kennt. Zweitens bedeutet der Umstieg auf Recycling-Beton Investitionen in zusätzliche Anlagen, und warum sollte man investieren, wenn Kundinnen und Kunden das heute noch nicht fordern? Nicht zuletzt haben natürlich die Firmen, denen die bestehenden Kiesgruben gehören, ein Interesse am Verkauf ihres Materials. Die Ironie an alldem ist, dass es in der Schweiz gesetzlich vorgeschrieben wäre, von Anfang an Recycling-Material zu verwenden. Nur scheint das zurzeit wenige zu kümmern!

Mutwillig?

Ich vermute eher Nichtwissen. Die meisten denken schlicht nicht daran, dass Recycling eine vernünftige Variante wäre. Und: Der Bauherr hat heute – ausser vielleicht einem guten Gewissen – keinen direkten Nutzen vom Einsatz von technisch gleichwertigem Recycling-Beton. Aber grundsätzlich entsprechen Bauvorhaben, die nicht mit recyceltem Material arbeiten, nicht unseren Verordnungen. Eine Behörde könnte heute theoretisch Baugesuche ablehnen mit der Begründung, sie seien nicht verordnungskonform.

Die Eberhard AG bleibt dennoch beim Thema – sie baut sogar unter dem Titel «Baustoffrecycling 2.0» noch weiter aus. Welches Upgrade leistet sich die Firma als nächstes?

Wir bauen die Hallen in Oberglatt aus und werden in der Lage sein, Materialien von höchster Güte und Reinheit herzustellen. Damit können wir höhere Anforderungen an Beton abdecken – was bedeutet, dass wir in Zukunft prozentual mehr Recycling-Stoffe im Hochbau einsetzen können. Im Übrigen bauen wir dafür auch die künstliche Intelligenz aus, mit der wir jetzt schon Material aussortieren: Es werden mehr Anlagen laufen, und die Roboter werden verbessert.

Im April 2019, als Sie mit den Robotern in die Öffentlichkeit gingen, erwähnten Sie, dass teils noch Fehler passieren. Und jetzt bauen Sie die künstliche Intelligenz aus?

Ja, die Roboter arbeiten zuverlässig und mit höchster, gleichbleibender Qualität. Auch müssten sie eigentlich keinen 100-Prozent-Job machen: Der Roboter löst den Menschen nicht ab, ,da die Qualität weiterhin von Mitarbeitenden überwacht wird. Die neue Anlage ist dabei ein wichtiger Meilenstein für das Schonen der natürlichen Ressourcen.

Am Dienstag, 4. Februar, informieren die Eberhard Unternehmungen über die geplante Anlage «Baustoffrecycling 2.0». Sie laden die Bevölkerung zwischen 19 und 20.30 Uhr in den Ebi-Park an der Breitloostrasse 7 in Oberglatt ein. Anmeldung notwendig im Netz unter diesem Link.