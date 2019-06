Edi Wickli passt den Airport-Trophy-Ball weiter

Nach neun Jahren, während derer er als OK-Chef massgeblich dazu beigetragen hat, die Airport-Trophy als fixen Programmpunkt in der Jahresplanung der Topnationen Frankreich, Spanien und Deutschland zu etablieren, gibt der 70-jährige Edi Wickli die Gesamtleitung des Nachwuchs-Auswahlturniers ab. Der 67-fache Schweizer Nationalspieler aus Eglisau hat in Christoph Lüthi, den er einst auch als Goalietrainer des Gastgeberclubs Kloten Handball trainiert hat, seinen Wunschnachfolger gefunden.

Edi Wickli, ausgerechnet an der Jubiläumsausgabe treten Sie einen Schritt zurück und übergeben die OK-Gesamtleitung an Christoph Lüthi. Warum?

Wickli: Ich möchte meine Zeit ein bisschen freier, flexibler einteilen können, auch einmal unter der Woche wegfahren und mich etwas mehr mit meiner Familie beschäftigen. Auch wenn ich mir da wahrscheinlich Illusionen mache, (lacht) weil ich ja zumindest vorerst noch fürs Sponsoring verantwortlich bleibe, und das benötigt sehr viel Zeit.

Christoph Lüthi, Sie stehen im Gegensatz zu Ihrem Vorgänger zu 100 Prozent im Berufsleben, sind als Klotens Goalietrainer eingespannt und verheiratet. Weshalb tun Sie sich die OK-Leitung der Airport-Trophy an?

Lüthi: Aus Spass am Handball und an der Airport-Trophy selbst. Ich finde das Turnier extrem lässig. Das hat für mich viel mit der Kollegialität zu tun. Mir gefällt es, mit anderen zusammenzuarbeiten, Aufgaben zu koordinieren und am Ende zu sehen, dass alles funktioniert. In die Leitungsaufgabe bin ich nach und nach hereingewachsen, es ist ein fliessender Übergang. Ohne das Vertrauen in die Ressortleiter und deren Bereitschaft, ebenfalls mehr Aufgaben zu übernehmen, hätte ich diesen Schritt jedoch nicht gewagt.

Sie beide sind vom Goalie über den Goalietrainer zum OK-Chef avanciert: Sind Torhüter einfach prädestiniert für eine solche Organisationsaufgabe?

Wickli: (lacht) Natürlich, wir halten ja auch auf dem Feld das Team zusammen, lancieren die schnellen Gegenstösse und übernehmen viel Verantwortung. Im Ernst: Ich glaube, das ist Zufall, dass wir beide diesen Weg gemacht haben.

Lüthi: Vielleicht insofern nicht, als Edi von allen Klotenern mich am besten kennt. Nachdem er als Goalietrainer hier aufgehört hatte, bin ich noch mehr zu seinem Bindeglied zum Verein geworden.

Wickli: In den letzten fünf, sechs Jahren haben wir beide immer enger in der Organisation der Airport-Trophy zusammengearbeitet. Ich habe darum 100-prozentiges Vertrauen in Christoph. Er weiss alles über das Turnier. Darum weiss ich, dass es gut kommt. Zu meiner Nachfolgeregelung gehört aber auch ganz wesentlich, dass die Leiter der einzelnen Ressorts von diesem Jahr an mehr Aufgaben und Verantwortung übernehmen, als das unter meiner Leitung der Fall war. Dazu haben sich alle bereit erklärt.

Edi Wickli, Sie wirken im besten Sinne wie ein Macher-Typ mit einer Menge Energie und Optimismus. Aber Hand aufs Herz: Hätten Sie vor neun Jahren schon daran geglaubt, dass sich die Airport-Trophy zu solch einer Erfolgsgeschichte entwickelt und wir uns eines Tages einmal über eine bevorstehende Jubiläumsausgabe unterhalten würden?

Wickli: Nein, darüber habe ich mir damals gar keine Gedanken gemacht. Mein Fokus war ganz auf das Gelingen des ersten Turniers gerichtet, darauf, ob auch wirklich alles gut geht. Natürlich hatte ich damals schon das Ziel, dass es eine Fortsetzung gibt, es keine einmalige Sache bleibt. Aber zehn Jahre – an so etwas denkt man lange nicht. Erst ab der achten Ausgabe habe ich mich gefragt, ob wir die Zehn auch noch schaffen.

Umso schöner, dass es so weit gekommen ist, oder?

Wickli: Natürlich, das ist eine Riesenfreude, für mich, den ganzen Verein Kloten Handball, den Schweizer Handball und die vielen Helferinnen und Helfer, die dazu Jahr für Jahr beigetragen haben. Auch und gerade die Anerkennung, die wir von den Gästen aus dem Ausland schon früh bekommen haben, macht uns stolz.

Christoph Lüthi, Sie selbst waren in den Anfangsjahren noch Goalie des Clubs. Kloten Handball war damals auch schon kein besonders grosser Verein. Haben Sie und Ihre Mitspieler damals nicht den Kopf geschüttelt und sich gefragt, was Edi Wickli da wieder für eine Idee hat? Der Aufwand, den jeder Einzelne nur schon an den drei Turniertagen leisten muss, ist ja enorm.

Lüthi: Soweit ich mich erinnern kann, ist die Idee damals gut aufgenommen worden. Und alle haben mitgezogen, auch diejenigen, die nicht von Anfang an euphorisch waren. Ganz aus der Luft gegriffen war die Sache ja nicht: Wir hatten früher schon ein Spitzenhandballturnier in Kloten organisiert, und ab und zu ein NLA-Heimspiel für Pfadi Winterthur bei uns in der Ruebisbachhalle.

Was hat das Turnier dem Verein Kloten Handball gebracht ausser einer Menge Arbeit, lobenden Worten von den internationalen Gästen und einem jährlichen Zustupf für die Clubkasse?

Lüthi: Vom erstem Mal an hat die Airport-Trophy, die zuerst ja noch Sympany-Cup geheissen hat, unser Vereinsleben sehr positiv beeinflusst. Dass wir Jahr für Jahr etwas so Grosses miteinander auf die Beine stellen, schweisst uns zusammen. Bis heute sind darum immer noch alle mit Freude bei der Sache, vor allem an den Turniertagen selbst.

Wickli: Das hat mich immer am meisten beeindruckt: das Engagement und die Zufriedenheit, die alle, die hier vor oder hinter den Kulissen mithelfen, ausstrahlen. Etwas für den Club zu tun, war einer von zwei Hauptgründen, mich zu engagieren. Der HC Kloten hat sich damals in keiner einfachen Situation befunden. Und ich habe gewusst, dass so ein grosses Turnier dabei helfen kann, dass ein Club wieder zusammenwächst.

Und welches ist der andere Hauptgrund?

Wickli: Ich wollte etwas für den Schweizer Handballsport tun. Unsere Nachwuchs-Auswahlteams hat zu der Zeit niemand zu einem hochklassigen Turnier eingeladen, und für Europa- und Weltmeisterschaften haben wir uns selten qualifiziert. Talente, wie wir sie damals schon hatten, brauchen aber den internationalen Vergleich mit den Besten, um sportlich weiterzukommen. Darum war mein Gedanke, die Nachwuchsteams der Spitzennationen hierher einzuladen. Eine Einladung schlägt niemand so einfach aus. Dass Deutschland, Frankreich und Spanien aber immer wiederkommen und die Airport-Trophy fest einplanen würden, damit konnten wir nicht rechnen.

Haben die internationalen Vergleiche hier in Kloten denn auch zum jüngsten Erfolg der Schweizer A-Nati beigetragen?

Wickli: 13 Spieler der Schweizer Mannschaft, die vor zwei Wochen zum ersten Mal seit Jahren die Qualifikation für eine EM geschafft hat, haben in den verschiedenen Altersstufen regelmässig hier in Kloten gespielt. Michael Suter, der heutige A-Nati-Trainer aus Winkel, ist in seiner Zeit als Juniorentrainer immer wieder gerne mit ihnen hierhergekommen. Er hat genau gewusst, was ein solches Turnier bei den jungen Spielern auslösen kann. Auf und neben dem Spielfeld.

Was denn?

Wickli: Zum einen haben sie im Match gesehen, dass sie zumindest phasenweise mithalten konnten, was gut für ihr Selbstvertrauen war. Aber auch, was ihnen im Vergleich zu den Besten doch noch klar gefehlt hat. Das sind wichtige Erfahrungen. Zum andern sind aber auch die Kontakte mit den gleichaltrigen Gegnern aus den Spitzennationen sehr wertvoll. Die Jungen reden hier miteinander, erfahren etwa, wie die Ausbildung in Frankreich ist oder welchen Aufwand die Deutschen betreiben. Das alles hat sicher auch dabei geholfen, in den Köpfen der jungen Schweizer den Leistungsgedanken zu verbreiten.

Für jemanden, der durch die EM-Quali der A-Nati neugierig auf Handball geworden ist: Was kann er oder sie an den drei Tagen in Kloten sehen?

Lüthi: Hier gibt es Spitzenhandball mit zwei Toppartien pro Tag zu erleben, mit einigen jungen Spielern, die ein paar Jahre später zu den A-Nationalmannschaften ihrer Länder gehören und mit diesen um Welt- und Europameister-Titel spielen werden. Und obwohl es ein Freundschaftsturnier ist, versteckt sich hier keiner von ihnen. Dies, weil sie – diesmal leider mit Ausnahme der Schweizer – wenige Wochen später zur U-21-WM in Spanien antreten. Das Klotener Turnier ist für die Trainer ein willkommener Test auf Wettkampfniveau und für die Spieler eine Chance, sich zu zeigen und aufzudrängen. (Zürcher Unterländer)