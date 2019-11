Eglisauer Schandfleck verschwindet bald

Kulturgeschichtlich und ortsbaulich relevant

Das Haus an der Zürcherstasse 10 in Eglisau steht unter kommunalem Schutz, weil es sich um einen regionaltypischen Stockwerkbau im Fachwerk handelt. Dies geht aus dem Gutachten zum Gebäude hervor. Ursprünglich an der historischen Landstrasse von nationaler Bedeutung gebaut und später an der Kreuzung dieser und der neu angelegten Zürcherstrasse gelegen, sei das Haus Zürcherstrasse kulturgeschichtlich und ortsbaulich relevant. Als markanter Kopfbau der Häuserzeile sei das Haus mit seinen charakteristischen Fachwerkfassaden in hohem Masse ortsbildprägend. Insbesondere die zur ehemaligen Landstrasse ausgerichteten Nordfassade und sowie die markante giebelseitige Ostfassade seien in ihrer Wirkung für das Ortsbild bedeutend. (fab)