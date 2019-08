Eglisauer feiern ihre 100-jährige Brücke

Das Rheinstädtchen hat allen Grund zum Feiern. Die viel befahrene Strassenbrücke, die das Ortsbild Eglisaus prägt, wird 100 Jahre alt. Das Jubiläumsfest findet vom Freitag 13., bis Sonntage 15. September, statt.

Bau der Rheinbrücke um 1919 (Foto:PD)

Die Brücke wurde aufgrund des Flusskraftwerkes Rheinsfelden um 1919 gebaut. Da der Rhein im Bereich der damaligen Holzbrücke um rund 6,5 Meter aufgestaut wurde, musste eine neue Brücke 300 Meter flussabwärts, errichtet werden. Der Rheinübergang war während Jahrhunderten eine wichtige Nord-Süd-Verbindung für Waren- und Salztransporte, sowie für die Landwirtschaft. Heute wird sie täglich von über 22 000 Fahrzeugen passiert und gilt als eine der meistbefahrenen Brücken der Nordschweiz.

Mit Strassenkünstlern und Dampfschiffahrten

An sieben Festplätzen entlang des Rheinufers wird nun mit vielseitigen Attraktionen wie Konzerte, zirkulierenden Strassenkünstlern und einem Umzug gefeiert. Die Festeröffnung am Freitag ist um 18 Uhr. Das Programm findet aber nicht nur zulande sondern auch auf dem Wasser statt. Von Dampfschifffahrten über Schifferstechen, bis hin zu einem Jet d’eau – nicht ganz so gross wie in Genf – wird einiges geboten. Jüngere Gäste können an einer Brückenstafette mitrennen, beim Live-Painting an einem gemeinsamen Kunstprojekt mitwirken oder an diversen Gewinnspielen teilnehmen.

An beiden Uferseiten können die Besucher in verschiedenen Festbetrieben einkehren. Die öffentlichen Vereine bieten eine Vielzahl an Verpflegungen an. Darunter gibt es Burger, vegetarische Gerichte, italienische Spezialitäten sowie Festweine aus den Eglisauer Rebbergen. Für Stimmung am Abend sorgt das von Musik begleitete Feuerwerk und auch die von einer Lichtinstallation beleuchtete Rheinbrücke.

Klassentreffen mit 60 Jahrgängen

Die Brücke verbindet nicht nur die zwei Ortsteile links und rechts des Rheins, sondern auch Menschen. Deshalb findet am Jubiläumsfest unter anderem ein Klassentreffen statt, für alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1919 bis 1989. Die 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Samstag im Festzelt Brückenkopf Süd vom Vizepräsident des Gemeinderates Werner Graf, bei einem Apéro begrüsst. Nach dem Festumzug, können die einzelnen Klassen in den zugewiesenen Festwirtschaften zusammensitzen und Erinnerungen austauschen.