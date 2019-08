Ehemalige Gemeinderäte fordern Umdenken von der Behörde

In Glattfelden wohnen noch zwölf ehemalige Gemeinderäte. Zwei Drittel davon haben heute im «Glattfelder» eine Analyse zu den aktuellen Vorkommnissen in der Gemeinde veröffentlicht. Unter dem Titel «Was geht in der Gemeindebehörde vor sich?» äussern sie sich nicht nur zum Abgang der langjährigen Gemeindeschreiberin Beatrice Wüthrich, sondern auch zur sonstigen Arbeit der aktuellen Behörde. Der Gemeinderat muss sich dadurch Kritik von Personen gefallen lassen, die sich nicht nur mit der politischen Arbeit auf Kommunalebene im Allgemeinen, sondern mit Glattfelden im Speziellen auskennen und selbst jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet mitbringen.

Verändertes Klima im Gemeinderat festgestellt

«Seit dem Beginn der laufenden Legislaturperiode im Frühsommer 2018 scheint sich das politische Klima drastisch verschlechtert zu haben», schreiben die acht ehemaligen Behördenmitglieder. Informationen über die Stimmung zwischen Mitarbeitenden und Behördenvertretern, sowie innerhalb der Behörde, wiesen auf ein problematisches Umfeld hin. «Man hört, das Verhältnis innerhalb des Gemeinderats sei stark getrübt.» Die Alt-Gemeinderäte befürchten, dass mehr dran ist an den Gerüchten, dass der Gemeinderat zerstritten sei und de facto aus zwei Lagern bestehe. Die Stellungnahmen des Gemeindepräsident zu diesem Thema hätten «die Zweifel an einer konstruktiven Zusammenarbeit» nicht aus dem Weg räumen können.

Vor allem widmen sich die ehemaligen Räte in ihrer Analyse aber den Verhandlungsberichten der vergangenen zwölf Monate. Darin gebe es nämliche «viele Informationen, die ein kritisches Hinterfragen der gemeinderätlichen Arbeit fordern».

Kritisiert wird etwa der Informationsaustausch zwischen dem Gemeinderat und der Bevölkerung. Ein Beispiel ist das Thema Verwaltungsgebäude. Im Verhandlungsbericht vom vergangenen Dezember war zu lesen, dass im Gebiet Nidermatt ein Zentrumsgebäude geplant sei, in welchem auch die Verwaltung angesiedelt werden könnte. Zwei Monate später wurde dann informiert, dass Sanierungsarbeiten am bestehenden Gemeindehaus – darunter auch der Einbau eines Lifts – zurückgestellt werden. Seitdem wurde aber nicht weiter informiert, wie es nun um eine mögliche Sanierung des Gemeindehaus oder einen Umzug der Verwaltung steht.

Weiter bemängeln die ehemaligen Gemeinderatsmitglieder unter Anderem, dass der Gemeinderat 44000 Franken für eine Beratungsfirma gesprochen hat. Dies nachdem die Behörde im Mai darüber informiert hatte, dass Teile der Verwaltung an ihre Kapazitätsgrenzen stossen und sich in diversen Abteilungen Mehrzeit- und Ferienguthaben angehäuft haben und nicht mehr abgebaut werden können. Der Gemeinderat hat deshalb die Überprüfung der Verwaltungsorganisation und des Stellenplans zu einem Legislaturziel gemacht. «Der Gemeinderat– allen voran das Präsidium – sollte über die Organisation seiner Bereiche genügend informiert sein, um eine Organisations- und Stellenanalyse selbstständig und ohne kostspielige, äussere Hilfe vornehmen zu können», so die Alt-Gemeinderäte.

Ebenfalls unverständlich ist für sie, dass der Gemeinderat nicht den Empfehlungen des Bezirksrats gefolgt ist, nachdem eine Aufsichtsbeschwerde angeprangert hat, die Gemeinde können nicht teil des lokalen Gewerbevereins sein. Der Bezirksrat lehnte die Beschwerde zwar ab, wies aber auf die möglichen Interessenskonflikte hin, die durch die Mitgliedschaft der Gemeinde im Verein entstehen können.

Rücktritt des Präsidenten gefordert

«Wir hoffen, mit dieser Analyse ein Umdenken im Gemeinderat auszulösen», sagt Otto Hollenstein, der als Sprecher der acht ehemaligen Gemeinderäte, welche das Schreiben unterzeichnet haben, bestimmt wurde. Die Behörde einer Gemeinde sei nicht der Ort, um Minderheiten mit verletzenden Seitenhieben wegzumanövrieren. Indes, Hollenstein ist sich inzwischen nicht mehr sicher, ob die Situation in der aktuellen Besetzung des Gemeinderats überhaupt noch beruhigt werden kann.

«Irgendwie scheint es mir und den mitunterzeichnenden Ehemaligen, dass der Rücktritt des Gemeindepräsidenten die einzige Möglichkeit ist, aus dem Schlamassel zu kommen.» Zu viel Geschirr sei in den vergangenen Wochen zerschlagen worden. «Für das Image der Gemeinde ist die Situation sehr schlecht. Und wie soll ein kompetenter Gemeindeschreiber oder eine kompetente Gemeindeschreiberin angelockt werden, wenn die Vorgängerin im Bruch mit der Behörde ihren Posten geräumt hat?»

Noch drastischer drückt es Thomas Steiner aus. Steiner war von 2006 bis 2018 Mitglied des Gemeinderats. Jüngst hat er in einem Kommentar auf der «Glattfelden»-App die aktuellen Geschehnisse stark öffentlich kritisiert. Schon im Juni vor einem Jahr habe er bei seinem Abschlussgespräch als Gemeinderat Gemeindepräsident Gassmann darum gebeten, das Verhältnis mit der Gemeindeschreiberin in der neuen Amtsdauer zum Wohle der Gemeinde zu verbessern.

Steiner kritisiert auch, dass nach der Einführung der Mitarbeiterbeurteilungen einzig mit Gemeindeschreiberin kein Gespräch durchgeführt worden war und auch keine Ziele formuliert worden waren. «Und schon im ersten Jahr der Amtsdauer 2018 bis 2022 werden die Leistungen der Gemeindeschreiberin so schlecht, dass Sie sie freistellen können», kritisiert Steiner. «Sie haben das gute Klima in der Gemeindeverwaltung zerstört und damit die ganze Gemeinde an die Wand gefahren. Ein konstruktives Weiterarbeiten ist in dieser verfahrenen Situation nicht mehr möglich. Ich fordere Sie deshalb auf, den Hut zu nehmen und der Gemeinde einen Neustart zu ermöglichen», appelliert der ehemalige Gemeinderat an den Präsident.

Dieser hat sich noch nicht dazu geäussert, ob er einen Rücktritt vor den nächsten Wahlen in Betracht zieht.