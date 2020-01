Ehrenamtliche Einsätze sind im Wandel

Die diesjährige Vernissage des Opfiker Neujahrsblattes präsentierte als Thema einen der Grundpfeiler der modernen Gesellschaft: Freiwilligenarbeit. Die Arbeitsgruppe Neujahrsblätter, Organisatorin des Anlasses, liess Johannes Küng, seit zwei Jahren Beauftragter für Quartier- und Freiwilligenarbeit in Opfikon, diese Arbeit unter die Lupe nehmen. Unter dem Titel «Zusammenleben gestalten. Freiwilliges Engagement in der Stadt Opfikon» blickt das Neujahrsblatt auf die Entwicklung des ehemaligen Dorfes zur Stadt mit jetzt über 20000 Einwohnern. Mit dem Wachstum gehen gesellschaftliche Umwandlungen einher. Der Stellenwert der Freiwilligenarbeit im modernen, digitalen, individualisierte Zeitalter verschiebt sich von der formellen Vereinsarbeit zum informellen Engagement ausserhalb gängiger Strukturen.

Schweizer engagieren sich

Stadtpräsident Paul Remund überbrachte den 100 Anwesenden im reformierten Kirchgemeindehaus Neujahrswünsche und betonte die Bedeutung der Freiwilligenarbeit: «Die Quintessenz ist, dass die Schweiz ohne Freiwilligenarbeit so gar nicht existieren könnte.»

Als Freiwilligenarbeit wird ehrenamtliches Engagement zugunsten von Personen ausserhalb der eigenen Familie bezeichnet. Küng betonte, das Neujahrsblatt könnte als Zeitdokument der Stadt und ihrer Strukturen, als Motivationsanreiz oder auch als Diskussion gelesen werden. Letzteres, weil das Blatt den Fokus auch auf vier Menschen legt, die sich für die Gesellschaft in Opfikon nützlich machen.

Cristina Dreischer, als Einzige aufgrund von Ferien an der Vernissage nicht anwesend, betreibt die Facebook-Gruppe «Gemeinsam wachsen in Opfikon» für Austausch mit Familien. Sascha Zimmermann ist Präsident des Quartiervereins Glattpark, der den jährlichen Jazz am See organisiert. Es sei wichtig, gerade heute mit gesellschaftlichen Anlässen etwas gegen die fortschreitende Anonymisierung der Gesellschaft zu unternehmen. Jörg Jenny ist Präsident des Dorfvereins Opfikon, verantwortlich für Anlässe wie den Chlausmärt, das Christbaumverbrennen und die Tavolata, ein Gemeinschaftskochen und -essen, das vor allem bei älteren Menschen beliebt ist. Er möchte etwas für die Stadt und ihre Kultur leisten.

Informelles Engagement

Daniel Hauser ist seit langem Lehrer und war Initiator und entscheidender Mitgestalter des neuen Rollparks Opfikon. «Auch in meiner Funktion als Lehrer ist es mir wichtig, dass Kindern und Jugendlichen sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglicht wird.» Hausers Art des Engagements sei ein Beispiel in die Richtung, die die Freiwilligenarbeit nehme, sagte Küng: «Es gibt zwei Dynamiken. Die formelle Freiwilligenarbeit in Vereinen geht zurück.» Statistisch gesehen steige aber das informelle Engagement schweizweit, das würde der Freiwilligenmonitor alle zwei Jahre erfassen. Die Menschen würden sich jetzt lieber spontan, im Alltag oder intensiv für einzelne Projekte engagieren. Dieses Umdenken sei ein Zeichen der Zeit.