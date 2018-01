Ehrung für besondere Leistungen und Verdienste

Gut 130 Embracher und Embracherinnen fanden dieses Jahr den Weg ins Gemeindehaus. Nach einem vom Samariterverein des Embrachertals organisierten Apéro, bei dem man sich rege austauschte und aufs Neue Jahr anstiess, blickte Gemeindepräsident Erhard Büchi in seiner Rede auf das vergangene Jahr zurück.

Nebst der Baustelle des Schulhaus Ebnet, welche sowohl in baulicher als auch in schulischer Hinsicht eine grosse Herausforderung ist, erwähnte er den Ausbau des Wärmeverbundes Breiti und den Aufbau des Bundesasyl-zentrums. Für 2018 stehen kommunale Gesamterneuerungswahlen und diverse Vorlagen im Zusammenhang mit dem neuen Gemeindegesetz an.

Geehrte aus verschiedenen Bereichen

Seit dem Jahr 2000 ehrt Embrach besondere Leistungen und Verdienste. An diesem Neujahrsapéro wurde die Auszeichnung an drei Einzelpersonen und zwei Gruppen in den Kategorien Sport, Freiwilligenarbeit und Kultur verliehen.

Im Bereich Sport wurde die 17-jährige Profi-Tennisspielerin Fiona Ganz für Ihren Sieg an den Schweizermeisterschaften im Doppel in der Kategorie Girls 18&U ausgezeichnet. Ebenfalls wurden die B-Junioren des FC Embrach für ihren Meistertitel und damit den Aufstieg in die höchste Zürcher Fussballliga geehrt. Trainer Tobias Funk würdigte die grosse Leistung seines Teams und ermutigte alle Eltern, möglichst früh mit dem Balltraining anzufangen.

Die Ehrungsurkunde in der Kategorie Freiwilligenarbeit ging an den Embracher Frauenverein, der durch verschiedene Aktivtäten wie Adventsbesuche, Secondhandkleiderbörse, Altersnachmittage, Frauenturnen, Lismigruppe und anderes tatkräftig zu einer intakten Dorfgemeinschaft beiträgt. Ebenfalls in dieser Kategorie geehrt wurde Rosmarie Mörtel. Familie Mörtel hat, seit sie in Embrach wohnt, Hans Ganz, der letzten August verstorben ist, ein Zuhause geboten. Roemarie Mörtel betreute das Embracher Dorforiginal und unterstützte ihn im Alltag. Hans Ganz war jeden Tag bei Familie Mörtel zu Gast und gehörte auch bei den Familienausflügen dazu.

Beeindruckt zeigte sich das Publikum von der Virtuosität der ebenfalls ausgezeichneten Flö-tistin Koryna Lottenbach. Da sie selber nicht anwesend sein konnte, wurde eine Videoaufnahme des jungen Ausnahmetalents abgespielt. An einem internationalen Blockflötenwettebewerb in Amsterdam wurde ihr für ihr Spiel das Prädikat «most creative programme» verliehen. Historiker und Neurologe Urs Peter wurde für sein Buch «8424 Embrach – Leben auf dem Land um 1950» und die Webseite www.8424Embrach.ch geehrt.

Das Buchsei für die Gemeinde ein eindrücklicher und umfassender Zeitzeuge. Die Webseite sei raffiniert aufgebaut und verdeutliche die seit 1950 dynamische Entwicklung der Gemeinde. Peter betonte, dass es ihm vor allem darum geht, aufzuzeigen, wo die Wurzeln liegen. Denn nur wer seine Vergangenheit kenne, könne sich auch zukunftsgerichtet weiterentwickeln. (Zürcher Regionalzeitungen)