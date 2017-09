Eigene Erlebnisse geben den Ton an

Richard Bisigs Buch «Die andere KMU» spielt in der Holzverarbeitung und zeigt vor allem zwei Seiten: die betriebswirtschaftliche und die menschliche. In Letztere flossen unter anderem seine Erfahrungen aus dem Spitalwesen und seine Menschenkenntnis ein. Das Bewusstsein, in seiner langjährigen beruflichen Karriere auch einmal finanziell betrogen worden zu sein, war der Auslöser, seine Enttäuschung niederzuschreiben und damit seine Erschütterung zu verarbeiten.

Im Buch zieht er unter anderem Parallelen zur aktuellen Politik und stellt die Frage, ob zum Beispiel nicht auch Angela Merkel ihren Förderer Helmut Kohl mit der Begründung, er habe der Partei geschadet, ausgemustert hat. Der Roman ist nicht nur vom psychologischen Standpunkt her interessant, indem er Kompetenzüberschreitungen, Vertrauensbrüche sowie unterschied­liche Wahrnehmungen und Meinungen thematisiert.

Er eignet sich auch als Orientierungshilfe für Firmengründer, KMU-Betreiber oder Geschäftsleitungsmitglieder. Die Leserinnen und Leser erfahren zum Beispiel, wie eine Due Diligence, gemäss Wikipedia eine mit «gebotener Sorgfalt» durchgeführte Risikoprüfung, abläuft und was weitere Fachbegriffe aus der Geschäftswelt bedeuten. Am Anfang stellt Richard Bisig die Figuren des ­Romans sowie die relevanten ­Firmen vor, erzählt darauf eine fortlaufende Geschichte, die er jedoch durch thematische Überschriften in einzelne Kapitel ­gliedert. Das erste, «Die Ent­deckung», beginnt so:

«Michael, erklär mir den Betrag von rund einer halben Million unter Abschreibungen in der Jahresrechnung.» Werner Klöti versucht ruhig zu bleiben, obwohl er innerlich kocht. Er ist ­erstaunt, dass in der Jahresrechnung ein derart hoher Betrag ­abgeschrieben wird. Die beiden Brüder haben am Sitzungstisch in Michael Klötis Büro Platz genommen. Unzählige Male haben sie sich in den vergangenen zwölf Jahren an diesem Tisch getroffen, aber heute ist die Stimmung eine ganz andere. Und vor allem: Michaels Blick ist unsicher.

Auf der Suche nach Antworten

Im weiteren Verlauf wird klar, warum der Blick des fünf Jahre jüngeren Bruders unsicher war, was er zu verbergen hatte und wovor er sich fürchtete. Er hatte, um seiner Frau den Wunsch nach vielen Kindern erfüllen und seine grosse Familie ernähren zu können, nicht nur seinen älteren Bruder finanziell betrogen, sondern auch sich selbst aufgegeben.

Er lebte eigentlich «nur» noch für Firma und Familie. Von seiner früheren Leidenschaft für Sport war nichts übrig geblieben. Werner vermutet, seine Schwägerin Anita leide unter Sozialphobie und habe die vielen Kinder «gebraucht», um ihre Angst vor gesellschaftlichen Verpflichtungen zu überspielen. Seine Hypothese bespricht er eingehend mit der Psychologin Amalie Schmidli. Er sucht nach Antworten, nach Erklärungen, nach seinem inneren Frieden.

Auch sein Studienfreund Ruedi spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit ihm versucht Werner andererseits aber auch, auf ausgedehnten Wanderungen Abstand vom Rechtsstreit zu ­gewinnen. Warum ein Roman? War­um nicht einfach ein Sachbuch? «Ich musste mich distanzieren – von Personen, Namen und Gegebenheiten», erklärt ­Richard Bisig. «Jene Geschichte, die mit einer Gerichtsverhandlung endet, ist frei erfunden.»

(Zürcher Unterländer)