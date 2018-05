«Eigentlich sagt jedes Klavier: ‹Spiel mich!›»

Wenn es den Bülachern auch nicht zum Titel Kulturstadt gereicht, das Prädikat Klavierstadt wäre durchaus passend. Und das nicht nur, weil die SBB Anfang Monat ein Kawai-Klavier direkt beim Bahnhof hingestellt haben. Seit die Musik Hug AG 2002 ihren Flügelsaal im Industriequartier eingerichtet hat, trägt sich in regelmässigen Abständen das Folgende zu: Pianisten der Weltklasse landen in Kloten und lassen sich nach Bülach bringen, um dort verschiedene Flügel auszuprobieren.

Haben sie alles gesehen und gespielt, gehts wieder zum Flughafen und weg. Ohne dass die Bülacher überhaupt Notiz davon genommen hätten. Grigori Sokolov hat das so gemacht, Lise de la Salle, oder Wladimir Aschkenasi und viele weitere. Der Grund: Es sind wenige Orte auf der Welt, wo so viele Qualitätsflügel in einer Halle nebeneinander stehen, wie in Bülach. Und weil die Bülacher das nicht wissen, können die Starmusiker fast inkognito kommen und gehen. Jetzt aber soll sich die Region ihres besonderen Stellenwerts in Sachen Klavier bewusster werden.

«Wir wollen uns und unsere Instrumente den Leuten zeigen.»Andy Sutter

Ab Samstag steht nicht nur der Flügelsaal, sondern auch die angebaute Klavierwerkstatt allen interessierten Besuchern offen. Damit beschert das Zürcher Musikhaus den Bülachern auf einen Schlag das grösste Klavier-Kompetenzzentrum der Schweiz, die «Pianoworld». Offen immer am Mittwoch- und Freitagnachmittag, und am Samstag.

«Wir wollen uns und unsere Instrumente den Leuten zeigen», sagt Andy Sutter, der Marketingleiter von Musik Hug. Dabei sei entscheidend, dass die Instrumente nicht als Verkaufsobjekte im Mittelpunkt stünden, sondern als erlebbare Musik. «Pianoworld», das sei eben nicht nur Showroom, sondern auch Erlebniswelt. Auf der «KlaviaTour» wird jeder Besucher entlang von Bodenmarkierungen und mit Infotafeln durch drei Welten geführt. Den Rundgang kann jeder Gast individuell bestreiten; immer am Mittwoch und am Freitag findet von 14 bis 14.30 Uhr ein geführter Expertenrundgang statt.

Ein «Don’t touch»-Mythos

«Als erstes gehts in den Flügelsaal», sagt Sutter, «in unser Bechstein-Fazioli-Center.» Wie in einer Filiale könne der Besucher hier alle Instrumente ausprobieren; und es sei immer Fachpersonal da. Glaubt Sutter wirklich, dass sich die Gäste das getrauen, einfach drauflos zu spielen? Immerhin ist ein Bechstein-Flügel nicht gerade das Günstigste, was man sich in die Stube stellen kann.

«Tatsächlich gibt es da so etwas wie einen Mythos, eine Vorstellung, dass da überall ein Zettel ‹Bitte nicht berühren!› klebt!», weiss der Fachmann. «Da muss man jeweils etwas die Hemmschwelle senken, die Leute animieren. Es ist doch so – jedes Klavier sagt eigentlich: ‹Spiel mich!›» Instrumente sind dazu da, dass Musik damit gemacht wird. Und wir wollen ausdrücklich, dass man ausprobiert und vergleicht.»

Werkstatt zum Anfassen

Nach dem grossen Saal führ die Route in die offenen Werkstätten – das, was die Bülacher Pianoworld von anderen Angeboten unterscheidet. «Wir sind ein Betrieb in der Bülacher Industrie – und das werden wir auch weiterhin sein», sagt Andy Sutter. Das heisst: Auch während der jeweiligen Pianoworld-Öffnungszeiten wird an den Arbeitsplätzen gearbeitet – und der Gast durchläuft verschiedene Räume und Abteilungen, wo er überall nicht nur Eindrücke sammeln, sondern den anwesenden Profis auch Löcher in den Bauch fragen kann.

«Das sind alles Fachleute, die stolz sind auf ihr Handwerk – und es auch gerne erklären.» Andy Sutter

Er kann zusehen, wie die schwere Flügeldecke ihren schwarzen Lack bekommt, wie die Bass-Saiten aufgezogen werden, wie die Hammer-Mechanik repariert wird, oder wenn in einem der drei Stimmzimmer Instrumente neu gestimmt werden; im Gang steht sogar ein offenes Yamaha-Klavier mit einem Stimmhammer, damit sich der Gast eigenhändig im Klavierstimmen versuchen kann. Und das stört die Arbeiter nicht, wenn man da hereinplatzt? «Im Gegenteil», ist sich Andy Sutter sicher. «Das sind alles Fachleute, die stolz sind auf ihr Handwerk – und es auch gerne erklären.»

Die dritte und letzte Welt auf der «KlaviaTour» stellt dann das Occasions-Center dar. Dort stehen immer zwischen 40 und 60 Klaviere und Flügel der unterschiedlichsten Marken – und der unterschiedlichsten Preisklassen. Wer bis anhin trotz aller gesenkter Hemmschwellen doch noch Skrupel gehabt haben mag, einen Bechstein oder Fazioli zu bespielen, verspürt spätestens hier wohl doch noch Lust, sich hinzusetzen und im Langzeitgedächtnis nach jener Mozartsonate aus der Matura-Zeit zu suchen. Florian Schaer (Zürcher Unterländer)