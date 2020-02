Ein 1050-Seelen Dorf feierte seine begabten Einwohner

Der Stolz stand Marina Kappeler, die im Saal der Goldbachschür in Hüntwangen die Ehrung ihrer Tochter Luana miterlebte, ins Gesicht geschrieben. Am Donnerstagabend überreichte Gemeinderat Peter Merkt der jungen Sportlerin eine Glückwunschkarte und einen Einkaufsgutschein. Denn die 11-jährige Hüntwangerin schaffte es letztes Jahr an der Junioren-Schweizermeisterschaft der Sportart "CaninCross" gleich auf den 2. Platz. Dabei musste sie gemeinsam mit ihrer eineinhalb Jahre alten Beaglehündin "Yuna" eine Distanz über 3 Kilometer zurücklegen sowie zehn Hindernisse wie etwa Hochsprung gemeinsam mit Yuna meistern.

Ohne Fleiss kein Preis

Neben Luana Kappeler kamen weitere vier Einwohner in den Genuss dieser erstmalig durchgeführten Ehrung: Luca Herzog, 1. Rang an der Sanitärinstallateur-Schweizermeisterschaft in Schaffhausen; Aron Brun, 1. Rang Junioren Wasserspringer Schweizermeisterschaft in Lausanne; Dominic Meier, 3. Rang Junioren am Eidgenössischen Armbrustschützenfest in Ringgenberg in den Kategorien Stehend und Kombination; Jürg Merkt, 1. Rang Kategorie Männer 55-60 am Dreiländermarathon in Bregenz. Moderator Peter Merkt führte jeweils vor der Übergabe der Preise ein kurzes Interview mit den fünf Beehrten. Dabei kam heraus, dass die Unterstützung aus dem Kreis der Familie und Freunde nebst dem Training ausschlaggebend für den Erfolg sei.

Manche Jungsportler, wie etwa Aron Brun, haben mit ihrem Arbeitgeber einen sogenannten Sportlervertrag abgeschlossen. Dieser erlaubt ihnen, während gewissen Arbeitsstunden ihrem Training nachzugehen. Der Wasserspringer Aron Brun etwa erzählte, dass er wöchentlich acht bis zehn Mal im Hallenbad anzutreffen sei. "Ohne Fleiss kein Preis", gab er zu. Es sei ein einzigartiges Gefühl, nun direkt von seiner Heimatgemeinde beehrt zu werden. Wasserspringen sei in der Schweiz eher eine Randsportart. Durch sein ehrgeiziges Ziel, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, möchte er dazu beitragen, mehr Menschen für diesen Sport zu gewinnen.

Wertschätzung für vollbrachte Leistungen

"In diesem Jahr gab es gleich einige tolle Resultate von unseren Sportlern zu bestaunen, so dass ich nicht lange überlegen musste, eine Sportlerehrung inklusive Berufsehrung für unser kleines Dorf durchzuführen", erklärte Peter Merkt, Ressortvorsteher für Sport, Vereine und Kultur. Persönlich würde er gerne jedes Jahr eine Ehrung vornehmen. So könne die Gemeinde eine kleine Wertschätzung und Anerkennung für die vollbrachten Leistungen zeigen. Schliesslich nannte Gemeindepräsident Matthias Hauser die Leistungen der fünf beehrten Einwohner als vorbildlich und sprach von "positiven Hobbies".

Regionale Sportlerehrung als Zukunftsvision

Als langjähriger aktiver Vereinssportler in Hüntwangen sei ihm der Sport schon immer sehr wichtig gewesen. "Für die Zukunft könnte ich mir auch eine gemeinsame Sportlerehrung für das ganze Rafzerfeld vorstellen, denn bereits heute werden schon viele Aufgaben über das ganze Rafzerfeld hinweg gemeinsam erfüllt, warum nicht auch eine gemeinsame Sportlerehrung", warf Peter Merkt beim anschliessenden Apéro riche in die Runde.