Ein Abschied mit 160 Bildern

Es hätte wohl noch lange so weitergehen können im Leben von Rita Maria Wepfer-Tschirky. Seit 19 Jahren dreht sich dieses Leben vor allem um die Kunst und spielt sich dabei in der «werk Galerie one» in der Bülacher Altstadt ab. Regelmässige Ausstellungen, Malkurse, Künstlertreffs, die Organisation von offenen Alteliers, die Gruppenausstellungen unter dem Titel «Grossartig» und das eigene Kunstschaffen gaben in den letzten Jahren den Takt an und erfüllten die 62-Jährige. Bülach und Kunst, diese Begriffe waren in dieser Zeit eng mit Wepfer-Tschirkys Galerie im schmucken Haus an der Untergasse 1 verbunden. Doch nun schliesst die Galeristin dort die Türen.

Ob ihr dieser Schritt nicht schwerfällt? Die Antwort kommt rasch: «Nein, überhaupt nicht, denn ich mache ihn ja freiwillig.» Gut sieben Jahre würden ihr noch bis zum 70. Geburtstag bleiben, sagt sie. «Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich bis dahin noch machen und was ich keinesfalls verpassen möchte.» Sie ist zum Schluss gekommen, dass sie den kulturellen Wagen nicht mehr so aktiv ziehen möchte: «Ich habe vieles gemacht, das meiste ehrenamtlich und mit viel Spass. Nun sind auch mal die Jüngeren dran.»

Ein Plakat mit Folgen

Zur Bülacher Galerie gekommen ist Wepfer-Tschirky quasi im Vorbeigehen. «Ich habe schon damals an der Hintergasse gewohnt, und als ich sah, dass das Kellerlokal zu vermieten war, bat ich um den Schlüssel.» Eine Stunde lang sei sie im Raum gesessen. «Ich spürte eine ganz besondere Energie.» Gemeinsam mit ihrem – wie sie ihn augenzwinkernd nennt – «ehemaligen Bräutigam» besass Wepfer-Tschirky ein Atelier in Zürich. Dass er dieses für sich beanspruchte und sie gleichzeitig eine Erbschaft machte, erleichterte den Schritt zurück nach Bülach.

«Die, die mich gut kennen, schliessen bereits Wetten ab, was ich als

Nächstes anpacke.»Rita Maria Wepfer-Tschirky

Ursprünglich wollte sie die Räume ausschliesslich als Atelier nutzen, doch dann habe ihr jemand vorgeschlagen, Malkurse anzubieten. «Also habe ich ein Plakat auf die Strasse gestellt. Nach einer halben Stunde waren die ersten drei Schüler da.» Mehrere Hundert sind es bis heute gewesen. Parallel dazu betreute Wepfer-Tschirky elf Jahre lang die Galerie im benachbarten Sigristenkeller und die Ausstellungen auf dem Kirchenhügel. So entstanden viele Kontakte zu Kunstschaffenden. «Diese fragten mich, ob sie in meiner Galerie ausstellen dürfen.» Und so reihte sich Ausstellung an Ausstellung. Die Bülacher Galerie wurde zum beliebten Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler. Diese Begegnungen und Gespräche mit aktiven Menschen – dazu zählt Wepfer-Tschirky auch ihre Malschüler – haben ihr sehr viel bedeutet.

Kein Ausstieg aus der Szene

Die Reaktionen auf ihren baldigen Abschied von der Galerie seien denn auch gross. «Die, die mich gut kennen, schliessen bereits Wetten ab, was ich als Nächstes anpacke.» Welche Wette gewinnt, mag sie noch nicht verraten. Nur so viel: «Ich bleibe der Kunstszene erhalten.» Eine weitere Aufgabe möchte sie nicht aufgeben. Zweimal wöchentlich malt Wepfer-Tschirky mit Straffälligen in der Justizvollzugsanstalt in Regensdorf.

Ab morgen stellt Wepfer-Tschirky nun ihre Bilder aus den vergangenen 25 Jahren nochmals in ihrer Galerie aus. Diese Werkschau mit 160 Bildern repräsentiert die ganze Vielfalt ihres Schaffens. «Wenn das eine oder andere Werk einen Käufer findet, freut mich das natürlich.» Richtig ernst wird es am 23. März, mit der Finissage der allerletzten Ausstellung der Ära Weber-Tschirky. Unter dem Titel «Come Together» werden Wiktor Mielniczuk und «Rythm Stadtmaler» ab dem 6. März ausstellen. Für die Räume ist ein Nachmieter gefunden. Auch er wird dort künstlerisch tätig sein.

(Zürcher Regionalzeitungen)