Ein Bahnhofsgebäude für Arbeitstage und Silvesterparty

Am Dienstag erst wurde der Verein «Schalthalle» gegründet, am Samstag öffneten die Verantwortlichen bereits die Türen für die Bevölkerung. Im einstigen Wartesaal des Eglisauer Bahnhofs ist neu der Quartiertreff eingerichtet, wo vorgestern Kinder spielten, ein Vater seinem Kind aus einem Buch vorlas und sich Menschen begegneten. Ab sofort haben alle «Schalthalle»-Mitglieder und andere Vereine die Möglichkeit, den Quartiertreff als Mittagstisch, für Familienfeiern und Geburtstagspartys zu nutzen. Der Raum kann aber auch für Sitzungen oder Beratungen gebucht werden.

Der Raum «Stationsbüro» dient als Coworking-Platz. Strom und W-LAN-Verbindung sind vorhanden, an den Tischen kann die Arbeit mit dem eigenen Laptop sofort beginnen.

Die Sitznische mit der kleinen Teeküche und Kaffeemaschine steht jedem Benutzer zur Verfügung. Holztafeln über den Türen erinnern an vergangene Zeiten und bewahren den Charme von früher. Zur Freude der Vereinsmitglieder war der Tag der offenen Tür sehr gut besucht. Nachbarn aus dem Quartier kamen auf einen Kaffee vorbei und interessierte Arbeitnehmer, die mit dem Gedanken spielen, dereinst in der Schalthalle zu arbeiten, sahen sich um.

Coworking soll das Projekt finanziell tragen

Emanuel Forny, Coach der Berner Genossenschaft Village Office, und Vereins-Co-Präsident Cédric Schmelzbach freuten sich über den grossen Besucherandrang. «Bereits während des Umbaus, den wir in Eigenleistung bewerkstelligten, schauten die Menschen herein und stellten Fragen», sagte Schmelzbach. «Heute sind sie gekommen, um sich ein eigenes Bild zu machen, das ist toll.»

Aufbruchstimmung lag in der Luft, das Engagement, der Vereinsmitglieder war unübersehbar. Die Wände sind neu gestrichen, teilweise mit Holz ausgekleidet, im Quartiertreff sind Wandtafeln angebracht. Die Räume stehen bereit für die Bevölkerung. Cédric Schmelzbach hofft nun, den Coworking-Raum gut auslasten zu können, damit das Projekt Schalthalle durch die Coworking-Arbeitsplätze finanziell getragen wird.

Adventsfenster und Computerhilfe geplant

Zugegen war auch der ehemalige Stationsvorsteher Willi Pfeiffer. Dreizehn Jahre arbeitete er am Bahnhof Eglisau, bis zu seiner Pensionierung vor zwanzig Jahren. Wehmut kam bei ihm nicht auf. «Ich habe genügend Abstand und es ist gut wenn hier Neues entsteht und die Menschen Platz für Arbeit, Kultur und Freizeit finden», sagte er.

Leben soll einkehren, möglichst auch am Abend und an Feiertagen, so lautet das Credo. Etliche Anlässe finden demnächst statt: Zum Beispiel das Adventsfenster mit Apéro, Computerhilfe-Veranstaltungen für Senioren und die Silvesterfeier.

Die Probephase dauert bis Ende Januar

Bis Ende Januar läuft nun die Probephase in der die Räume dem Verein unentgeltlich zur Verfügung stehen. Dann stehen Gespräche mit den SBB an. Ziel ist es, die Schalthalle dauerhaft für Arbeitende und als Treffpunkt in Eglisau zu etablieren.