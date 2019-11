Ein Dälliker ist bei den besten 25 Ninja-Athleten

Nie hätte Joel Mattli gedacht, dass er 15 Jahre nach Beendigung seiner Schulzeit im Schulhaus Leepünt auf diese Weise dahin zurückkehren würde. «Ich war überrascht, als mich kürzlich Fabienne Riedener, meine ehemalige Lehrerin kontaktierte», erzählt er. Sie berichtete ihm, dass ihre Schulklasse ihn bei Ninja Warrior Switzerland gesehen habe und sich nun ein Treffen mit ihm wünsche. «Klar, da war ich sofort dabei. Wenn ich andere für Sport begeistern kann, so nehme ich mir gerne die Zeit dazu», sagt er.

Darüberhinaus sei er sich bewusst, dass die Sendung auch von vielen Kindern geschaut werde und die Athleten so eine Art Vorbildfunktion hätten. Joel Mattlis Botschaft könnte man so formulieren: «Finde etwas, was dir gefällt und gib alles. Dann bist du auf dem richtigen Weg, egal ob es im ersten Anlauf klappt oder nicht». Er stagte zu und stand diese Woche vor den Kids.

Joel Mattli auf einem Parcours in der deutschen Edition von Ninja Warrior (Quelle: Youtube)

Diese erwarteten ihn mit strahlenden Gesichtern, selbst gestalteten Plakaten und überhäuften ihn mit Fragen. Zum Beispiel wollten sie wissen, wie er mit der Nervosität umgeht. «Ich trainiere viel und mache Joga. Das hilft vor dem Start. Wenn es dann los geht, gibt es nur noch den Parcours und mich», antwortete er. Nach 90 Minuten Plaudern, gab der Ninja Warrior-Star dann seine Unterschrift auf Sportleibchen und Schulhefte. Etwas fiel den Kids an ihm besonders auf. «Ich habe kein Tattoo. Bei mir steht Natur, Ernährung und Bewegung im Gleichgewicht. Ich bin nicht gegen Tattoos. Es gibt Menschen, denen stehen sie ausgezeichnet, aber zu mir passt das nicht», sagt er.

Doch nicht nur Kinder kennen den Dälliker. Kürzlich, an der Bachelor-Feier der Universität St. Gallen, wo Joel Mattli Business Administration auf Deutsch und Englisch studiert, war der «Ninja» ein beliebtes Sujet auf diversen Selfies.

Einer von 25 im Final

Eigentlich klar, denn um an Ninja Warrior, dem härtesten TV-Parcours der Welt teilzunehmen, muss man zuerst ein hartes Casting meistern. 160 Athleten können an den sechs Folgen der Sendung teilnehmen und nur 25 erreichen das Finale. Joel Mattli ist einer von ihnen. Um das zu schaffen, muss man ein ausgezeichneter Athlet sein, konditionsstark, verwegen, mit blitzschnellen Reflexen und dazu über Köpfchen verfügen.

2018 machte Joel Mattli bei der ersten Staffel von Ninja Warrior Switzerland mit und schaffte es bereits dort ganz nach vorne. Allerdings scheiterte er an der Himmelsleiter. Bei diesem Hindernis hängt man acht Meter über Grund an einer Stange, mit welcher man dann über Stufen, entgegen aller Schwerkraft, nach oben hüpft. Der Dälliker verhedderte sich und plumpste ins Wasserbecken. «Das ist sehr unangenehm. Alle Träume und Erwartungen werden in diesem Moment weggespült. Und dann kletterst du nass wie eine Maus raus, die Kamera ist auf dich gerichtet und du lachst. Niederlagen gehören zur Leistung. Zum Auf gehört auch immer ein Ab», philosophiert er.

Einziger Schweizer

Fast zeitgleich zu Ninja Warrior Switzerland 2019 zog Joel Mattli als Bester ins Finale von Ninja Warrior Germany 2019, ausgestrahlt auf RTL, ein. Der Dälliker, als einziger Teilnehmer aus der Schweiz, meisterte den anspruchsvollen Run derart elegant, dass RTL diesen auf Youtube stellte. Bereits wurde er über 200000 Mal angeklickt. Ob er diesmal im Finale bei Ninja Warrior Switzerland alle Hindernisse meistert, den Buzzer am 20 Meter hohen Mount Midoriyama drückt, 100000 Franken Preisgeld absahnt und als erster Europäer den Titel Ninja Warrior tragen darf?

Joel Mattli lächelt verschmitzt. Weil die sieben Folgen der Sendung bereits im Sommer im Zürcher Hallenstadion aufgezeichnet wurden, weiss er das Resultat schon längst. Trotzdem verrät er es mit keiner Miene, denn auch Verschwiegenheit gehört zur Kerndisziplin eines Ninja.