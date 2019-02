Ein Dorf nimmt Abschied von der geschichtsträchtigen Kastanie

Die Bagger sind aufgefahren: Sie machen das alte Konsumgebäude samt Bachsermärt, das Lagerhaus und die Milchhütte dem Erdboden gleich. Damit verschwinden auch die Zeugen der vor 138 Jahren gegründeten Sennereigenossenschaft und der 107-jährigen Konsumgenossenschaft.

In der Ecke Dorfstrasse/Bachsertalstrasse errichtet das Baukonsortium «Landi-Areal Bachs» zwei Mehrfamilienhäuser. Im ersten Haus werden acht Eigentumswohnungen, der Dorfladen Bachsermärt und ein Bistro untergebracht. Das zweite Gebäude enthält elf Mietwohnungen. Im Untergrund entsteht eine Tiefgarage mit 26 Parkplätzen (der ZU berichtete).

Teil der Bachser Geschichte

Vor kurzem trafen sich über 30 Bachserinnen und Bachser unter der inzwischen gefällten Rosskastanie, um den dorfgeschichtlich wichtigen Standort zu würdigen. Mirjam Steiner, die den Anlass angeregt hatte, verwies auf den Platz und die Sitzbank unter der Kastanie als traditionellen Dorftreffpunkt und Ort des Ausruhens. Ums wärmende Feuer geschart, ein Glas in der Hand, liessen die Anwesenden – darunter der aktuelle Gemeindepräsident Emanuel Hunziker und das ehemalige Gemeindeoberhaupt Werner Albrecht – die Geschichte der Häusergruppe Revue passieren.

Der Ur-Bachser Fritz Hirt hatte die historischen Eckdaten zur über 100 Jahre dauernden Entwicklung der landwirtschaftlichen Genossenschaften im Bachsertal gesammelt und gab sie den Anwesenden zum Besten. Nachfolgend die historischen Ereignisse rund um die Gebäudegruppe in chronologischer Abfolge.

Am 10. März 1881 wird die Sennereigenossenschaft Bachs gegründet. Später wird diese in Milchgenossenschaft Bachs umgetauft. Am 2. Juni 1912 erfolgt die Gründung der Konsumgenossenschaft Bachs. Am 20. Februar 1916 kauft die Konsumgenossenschaft die Liegenschaft, die sie von der Milchgenossenschaft gemietet hat, für 7000 Franken und renoviert sie für weitere 8000 Franken. So entsteht das Konsumgebäude.

1945 wird auf der anderen Strassenseite die Dreschscheune mit Schlachtlokal und Kartoffelkeller gebaut. Diese wurde in den vergangenen Monaten teilweise abgerissen. Dort entsteht nun das Werkgebäude der Gemeinde.

1948 beschliesst die Milchgenossenschaft, ein neues Milchlokal zu bauen. Den Bauauftrag erhält der Neeracher Baumeister Walter Hildebrand. Er erstellt das Gebäude für 17500 Franken. «Sinnigerweise steht dort heute eine grosse Schuttmulde der Hildebrand AG für den Abbruch», sagte Hirt.

1950 beantragt die Milchgenossenschaft, auch den Vorplatz zum Milchgebäude zu teeren, da die Strassenteerung in Neubachs ohnehin schon im Gang ist. 1956 beschliesst die Konsumgenossenschaft, ein Lagerhaus mit einer Gemeinschafts-Kühlanlage zu bauen. Die Einwohnerschaft hat damit die Möglichkeit, ein Kühlfach zu mieten.

Himbeeriland Bachsertal

Zu jener Zeit, so führte Fritz Hirt aus, wurde das Bachsertal Himbeeriland genannt. «Alle Bauern und auch die Nichtbauern bauten damals Himbeeren an», erklärte er. Es sei die Zeit des sehr initiativen Konsumverwalters Emil Ruder gewesen. «Jeweils nachts um zwei Uhr fuhr er mit seinem Transporter und einer vollen Ladung Himbeeren zum Markt in die Stadt Zürich.»

1963 wird am Konsumgebäude ein Selbstbedienungsladen angebaut. Dieser löst den bis damals existierenden, bedienten «Tante-Emma-Laden» ab. Seit 2008 befindet sich der Bachsermärt in besagtem Anbau.

(Zürcher Unterländer)