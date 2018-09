Ein Enkelkind auf Zeit

Ein Arzttermin, der Besuchsmorgen des Erstgeborenen im Kindergarten, eine Yogalektion: All das würden die meisten Eltern gerne in Ruhe wahrnehmen. Glücklich, wer in solchen Momenten auf die Unterstützung einsatzfreudiger Grosseltern zählen darf. Doch längst nicht alle Eltern haben ihre Mütter oder Väter in der Nähe. «Heute leben diese nicht selten weit entfernt oder sogar im Ausland», weiss Alexandra Erbarth von der Nachbarschaftshilfe Bülach.

Sie hat deshalb bereits mehrere Anfragen junger Eltern erhalten, die sehr froh um eine stundenweise Entlastung wären. Gemeinsam mit Gabriella Vestner, Sozialdiakonin der Reformierten Kirchgemeinde, hat sie deshalb das Projekt «Leih-Oma und Leih-Opa» lanciert, das hilfesuchende Eltern und einsatzfreudige Senioren zusammenbringt. «In Schaffhausen funktioniert diese Idee bereits seit 15 Jahren bestens», sagt Vestner.

Rund sieben Freiwillige sind dort derzeit im Einsatz, unternehmen etwas mit den Kindern, damit deren Eltern etwas erledigen oder einer Freizeitbeschäftigung nachgehen können. «Es handelt sich dabei um kurze Sequenzen, meist zwei oder drei Stunden pro Woche», erklärt Vestner. Es dürfe nicht darum gehen, die Berufstätigkeit der Eltern zu ermöglichen.

Freude und Geduld

Die beiden Frauen haben Flyer gedruckt, um auf das neue Angebot aufmerksam zu machen. Noch fehlt es aber an Rückmeldungen potenzieller Leihgrosseltern. «Vielleicht muss erst jemand den Anfang machen, dann wird sich das schnell herumsprechen», hofft Erbarth. «Freude am Umgang mit Kindern und Geduld», so beschreiben die beiden Initiantinnen das Anforderungsprofil an die künftige Leih-Oma oder an den Leih-Opa. Das Alter sei dabei zweitrangig.

Wer sich für einen Einsatz interessiert, erhält bei Gabriella Vestner erste Informationen. «Dieses erste Gespräch verpflichtet noch zu nichts», betont die Sozialdiakonin. Falls gewünscht, können die Freiwilligen an einem Samstagmorgen ihr Wissen in Sachen Kinderpflege und -betreuung auffrischen. Ist eine passende Familie gefunden, begleitet Alexandra Erbarth das erste Treffen.

Die Entlastung sei für die Eltern zwar ein wichtiger Aspekt, sagt Ehrbart: «Aber die meisten erhoffen sich auch eine Bereicherung für das Familienleben.»Wer im Ausland lebt, dem fehle nämlich oft der Kontakt zu älteren Bezugspersonen. Erbarth hat selbst erlebt, wie wichtig die Grosseltern für ihre eigene Tochter waren. «Und auch wir Eltern sind doch froh um den Erfahrungsschatz der älteren Generation.» Im Gegenzug würden die Leih-Grosseltern bereichernde Beziehungen zu Familien und Kindern erleben, ist Erbarth überzeugt.

(Zürcher Unterländer)