Ein Erdwall soll die Anwohner vor Autolärm schützen

Im Buchser Gebiet Wüeri sorgt das enge Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten immer wieder für Probleme. Der Gewerbelärm wird von den Anwohnern als besonders störend empfunden, wenn Lieferwagen frühmorgens und abends an ihren Schlafzimmerfenstern vorbeifahren. Ein Betrieb im Wüeri, der fast rund um die Uhr läuft, ist der Paketdienst DPD. Die ersten Fahrer beginnen ihre Schicht um 5 Uhr. Sie beladen ihre Lieferwagen und fahren um 7 Uhr los. Bis 18 Uhr sind wohl die meisten zurück, doch das Sortieren der Pakete geht weiter.

Ihr privates Auto stellen die Mitarbeitenden auf dem Firmengelände ab. Dort ist der Platz aber mittlerweile eng geworden, denn der Paketdienst ist stark im Wachstum. Ein neuer Mitarbeiterparkplatz ausserhalb des Firmengeländes soll Abhilfe schaffen. DPD beschäftigt in Buchs rund 140 Mitarbeitende und 110 Fahrer.

Land gehört der Gemeinde

Besitzerin der 4400 Quadratmeter grossen Wiese, wo der Parkplatz gebaut werden soll, ist die Gemeinde Buchs. Laut Gemeindepräsident Thomas Vacchelli vermietet Buchs die Fläche bis 2030 der Firma. Solange laufe auch der Mietvertrag von DPD Schweiz für das Firmenareal. Die Gemeinde habe selber noch keine konkreten Pläne für die Parzelle. Doch langfristig sei eine andere Nutzung geplant. Vacchelli: «Es ist nicht unser Ziel, für die nächsten 50 Jahre dort einen Parkplatz zu haben.» Ein erstes Parkplatzprojekt auf dem Areal – ohne Lärmschutzmassnahmen – haben die Anwohner verhindert. Das aktuelle Projekt sieht darum einen drei Meter hohen Erdwall entlang des Wohnhauses vor.

DPD Schweiz hat sich bereits mehrmals mit Lärmbeschwerden von Anwohnern beschäftigen müssen. Der Parkplatz betrifft die Wohnhäuser im Osten des Firmengeländes. Und auch im Westen liegt eine Wohnsiedlung, und die Fenster blicken direkt auf den Umschlagplatz des Logistikdienstes. So ärgern sich die Bewohner seit Jahren über den Lärm, der durch das Beladen und das Ein- und Ausfahren der Lastwagen entsteht.

Hallenbau ab Januar

Abhilfe gegen den Lärm soll eine Halle über dem Umschlagplatz schaffen. DPD reichte 2017 ein Baugesuch ein. Neun Wohnungseigentümer wehrten sich dagegen und reichten erfolgreich Rekurs gegen die geplante Halle ein. Sie forderten ein neues Lärmgutachten. DPD überarbeitete das Projekt und erhielt vergangenen Frühling schliesslich die Baubewilligung. Die Bauarbeiten für die Lärmschutzhalle werden laut DPD im Januar 2020 beginnen und voraussichtlich im September 2020 fertig sein.

Hauptsitz in Buchs

Wie DPD Schweiz auf seiner Website vermeldet, hat der Paketdienst im Dezember 2018 erstmals 100000 Sendungen an einem einzigen Tag ausgeliefert und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Das Unternehmen fertigt mit 900 Mitarbeitenden und Fahrern jährlich über 19 Millionen Pakete ab. Neben dem Hauptsitz in Buchs ist es an elf weiteren Standorten in der Schweiz und im grenznahen Ausland tätig und gehört zu DPD Group.