Ein Gefährt, so schwer wie ein Airbus

650 PS hat das neue Feuerwehrgefährt «Z8» des Flughafens auf seinem Datenblatt stehen. Das ist aber nicht die Motorleistung des Fahrzeugs, sondern «nur» die Leistung der darauf montierten Wasserpumpe. Das Auto selber liefert über 1250 PS. «Das wird benötigt, um ein solches Gewicht auf 140 Stundenkilometer beschleunigen zu können». So erläuterte es der Abteilungsleiter Berufsfeuerwehr Flughafen, Andreas Lochmeier den Medienvertretern, die gestern vor Ort waren, als das Gefährt im Beisein von Zürichs Stadtrat Richard Wolff offiziell eingeweiht wurde.

Ganze 48 Tonnen ist ein Z8 schwer, das entspricht dem Leergewicht eines Airbus A321-200. Es ist das grösste Feuerwehrauto im Land. Dass beim Medienanlass die Stadt Zürich und nicht etwa Kloten oder die Flughafen Zürich AG im Mittelpunkt gestanden haben, hat seine Ursache im Organigramm: Vor zehn Jahren wurden die zuvor eigenständigen, privatwirtschaftlich organisierten Rettungskräfte des Flughafens mit den städtischen fusioniert – auch an den Fronttüren des neuen Löschfahrzeugs prangt der Zürcher Wappenlöwe.

Gleich sieben bestellt

Feuerwehr, Chemiewehr, Sanität, Einsatzleitung, aber auch Ausbildung und Material – für all diese Dienstleistungen zahlt die Flughafen Zürich AG jährlich 21 Millionen Franken in die Zürcher Stadtkasse. «Über die Jahre finanziert der Flughafen auf diese Weise auch die Löschfahrzeuge vor, die wir am Flughafen einsetzen», sagte Hanspeter Fehr, Direktor von Schutz und Rettung Zürich am Rande der Veranstaltung. Insofern war der Z8 gestern nicht wirklich ein Jubiläumsgeschenk.

Der Preis für ein einzelnes Fahrzeug liegt bei rund 1,75 Millionen Franken – und dabei ist das nun in Betrieb genommene Exemplar das erste von insgesamt sieben, welche die Zürcher Berufsfeuerwehr über die nächsten drei Jahre für Kloten erhalten wird. Vom Personal, das diese Monsterlöscher fahren und bedienen kann, hat gestern nur knapp ein Drittel an der Einweihung teilgenommen – die übrige Belegschaft war aufgrund des stürmischen Wetters im Einsatz.

In 3 Minuten an jedem Punkt

So überzeugt die Vertreter der Flughafenfeuerwehr vom neuen Auto auch sind, Hanspeter Fehr räumte ein, dass man da eigentlich keine grosse Auswahlmöglichkeit gehabt habe. Der deutsche Hersteller Ziegler hat sich auf Flugfeld-Löschfahrzeuge spezialisiert und beliefert eine grosse Zahl von Flughäfen damit, unter anderem Frankfurt und München. Wie Andreas Lochmeier weiter ausführte, wird die Anzahl der Fahrzeuge und auch die Wasserkapazität von der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO vorgeschrieben.

«Einerseits gilt generell, dass wir in drei Minuten jeden Punkt auf dem Flughafenareal erreichen müssen.» Anderseits ist es aber ein bestimmter Flugzeugtyp, der die Ansprüche an die Feuerwehr festlegt: Der Airbus A380: «Weil eine so grosse Maschine hier landet, sind wir automatisch ein Flughafen der Kategorie 10, also der höchsten Kategorie, was die Ansprüche an die Kapazitäten der Feuerwehr angeht.» Naheliegend: Mit grösseren Flugzeugen (mit grösseren Spannweiten) können flächenmässig grössere Unfälle passieren, mit mehr betroffenen Passagieren – und mit mehr Kerosin in den Tragflächen.

In einem kurzen Rückblick auf zehn Jahre der gemeinsamen Berufsfeuerwehr von Stadt und Flughafen zog Sicherheitsvorsteher Richard Wolff ein positives Fazit. «Es war ein historischer und ein mutiger Schritt.» Einerseits seien die Kulturen eines staatlichen und eines privatwirtschaftlichen Betriebs vereint worden – andererseits auch von der schieren Grösse der beiden Organisationen her betrachtet. Dank der Fusion sei nicht nur der Flughafen, sondern seien auch die Wachstumsqaurtiere im Norden der Stadt, etwa Affoltern und Seebach, die derzeit von der Wache Flughafen aus bedient werden, wesentlich besser abgedeckt als noch im alten Modell.

Was die nähere Zukunft von Schutz und Rettung Zürich angeht, so blieb die derzeit grösste Baustelle der Schweiz nicht unerwähnt. Wie Hanspeter Fehr erläuterte, werde man die Gebäude von «The Circle» tel quel ins bestehende Einsatzgebiet übernehmen, quasi als Teil des Flughafens. Geplant ist das ohne Aufstockung des Personals. (Zürcher Regionalzeitungen)