Ein Gemeindeparlament ist in Bassersdorf ein grosses Thema – in Regensdorf nicht

Parlamente in der Region

Im Zürcher Unterland gibt es aktuell drei Gemeinden, in denen keine Gemeindeversammlungen mehr stattfinden. In Kloten, Bülach und Opfikon treffen sich stattdessen gewählte Volksvertreter regelmässig im jeweiligen Stadtparlament, um etwa über das Jahresbudget, Schulhausausbauprojekte oder aber neue Strassenbauten zu entscheiden. Kloten kennt diese Regierungsform seit 1970. Bülach und Opfikon zogen dann 1974 nach. All diese Gemeinden zählen heute rund 20 000 Einwohner. Während das Bülacher Parlament 28 Köpfe zählt, sitzen im Gemeinderat (so wird das Parlament/ die Legislative in diesen Städten auch genannt) in Kloten 32 Leute und in Opfikon 36 Parteienvertreter. Abgelehnt hat Wallisellen (rund 16 000 Einwohner) im März 2018 die Einführung eines Parlaments. In Regensdorf (18 500) gibt es derweil keinerlei Bestrebungen hierfür. Nur in Bassersdorf (12 000) wird dies momentan geprüft.cwü