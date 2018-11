Ein Gesetzestext, zwei Juristen und zwei konträre Meinungen

«Braucht es Sozialdetektive?» Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, fanden am Mittwochabend 35 politisch Interessierte den Weg ins Restaurant Tössegg in Freienstein-Teufen. Zu Podium eingeladen hatte die SVP Sektion Bülach.Zur Linken von Diskussionsleiter Roman Schmid, SVP Kantonsrat aus Opfikon, sass Beat Bloch, der seit 17 Jahren als Richter tätig ist. Bloch ist Inhaber des Zürcher Anwaltspatentes und vertritt die CSP/Grüne im Kantonsrat. Er ist gegen das Gesetz.

Für den Gesetzesentwurf sprach sich die Juristin und Treuhänderin Barbara Steinemann aus Watt-Regensdorf aus, die zur Rechten von Roman Schmid sass. Steinemann ist SVP Nationalrätin und Mitglied der Sozialbehörde ihres Wohnortes.

Der Podiumsleiter hielt zu Beginn fest, dass die Sozialversicherungen dazu da seien, um im Krankheitsfall oder bei Unfall materielle Not zu lindern. Es gebe Menschen die das ausnutzen, dagegen wolle der Gesetzgeber wirksam vorgehen.

Wer darf wen und wie observieren?

Beat Bloch betonte, dass auch er gegen den Missbrauch von Versicherungsgelder ist. Der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Menschen, die im Verdacht stehen zu betrügen und daher observiert werden sollen, kritisierte er hingegen. «Die Vorlage ist zu wenig klar formuliert, nötig ist eine genauere gesetzliche Grundlage», sagte er. Beispielsweise seien die technischen Hilfsmittel und deren Einsatz nur mangelhaft geregelt. Ein Streitpunkt im Abstimmungskampf ist der Text: «Die versicherte Person darf nur observiert werden, wenn sie sich an einem allgemein zugänglichen Ort befindet; oder an einem Ort, der von einem allgemein zugänglichen Ort aus frei einsehbar ist.»

Für Bloch ist fraglich, wie weit die Überwachung gehen soll. «Was heisst ? Wer darf eine Übewachung anordnen? Soll man diese Entscheidung, zum Beispiel einem Vertreter der Versicherung überlassen?», warf er in die Runde.

Barbara Steinemann hatte in allen Punkten eine konträre Meinung. «Der Text lässt keinen Spielraum», entgegnete sie. Beat Bloch fand die Anordnung einer Observierung durch ein Direktionsmitglied einer Versicherung unangebracht. Steinemann fand das richtig. «Eine Observierung wird nicht leichtfertig angeordnet, sie ist das äusserste Mittel, um sicherzustellen, dass keine unrechtmässigen Leistungen bezogen werden», stellte sie klar.

Ausgewogene und harteDiskussion

Die Gedankengänge, die Steinmann in die Runde einbrachte, sah Bloch bereits als Interpretation. Zum Schluss der rund einstündigen Debatte fassten die Referenten ihre Standpunkte zusammen. Barbara Steinemann hob die saubere Regelung hervor: «Eine Observierung darf nur innerhalb eines halben Jahres an dreissig Tagen stattfinden. Wie diese geschehen soll ist im Gesetz beschrieben». Beat Bloch hielt dagegen: «Die Nachforschungen in einem derart sensiblen Bereich brauchen einen klaren Auftrag. Ein Nein gibt die Möglichkeit ein besseres Gesetz zu erlassen.»

In der Publikumsdiskussion thematisierten die Redner das Geld, dass so nicht mehr zu Unrecht ausbezahlt werde. Roman Schmid führte die Diskussion ausgewogen, sachlich und Steine-mann wie auch Bloch diskutierten angeregt und liessen einander ausreden.

Gegen den vom Bundesrat ausgearbeiteten Text war das Referendum ergriffen worden. Dieses kommt am 25. November zur Abstimmung. (Zürcher Unterländer)