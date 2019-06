Ein Goldpokal fürs Feuerlöschen

Nach und nach versammeln sich die 17 Mitglieder der zwei Gewinnerteams der Jugendfeuerwehr Buchberg-Rüdlingen. Sie versammeln sich vor dem Feuerwehrgebäude in Buchberg. Und es scheint, als wollten sich die jüngen Leute im Strahlen auf dem Gesicht gegenseitig übertreffen. «So sehen Gewinner aus», ruft ihnen Trainer Michael Gräzer zu. Stolz tragen sie die heimgebrachten Medaillen über ihre T-Shirts und der golden glänzende Pokal macht unter ihnen nochmals eine Ehrenrunde.

Auch Gräzer hat gut lachen, schliesslich hat er zusammen mit den Leitern Gregor Gerber und Julian Schaub für eine optimale Vorbereitung gesorgt. Insgesamt kommen auf 60 Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren insgesamt 14 Leiter. An der am letzte Wochenende stattgefundenen Schweizer Meisterschaft der Jugendfeuerwehren in der Stadt Basel nahmen 33 Teams teil, darunter zwei Teams aus der Feuerwehr Buchberg-Rüdlingen. Die beiden Teams holten sich nicht nur den Schweizermeistertitel sondern wurden auch gleich noch Vizemeister.

Durch den Kriechtunnel zur Kübelspritze

Eine Wettkampfgruppe bestand aus sechs Teilnehmern, einem Gruppenführer, zwei Reserveteilnehmern und zwei Betreuern. Auf einer Wettkampfbahn von 100 mal 8 Metern massen sich jeweils zwei Gruppen. «Beim Besteigen des Rettungsturms spürte ich meinen Puls am meisten», erinnert sich Jelia Tappolet aus Rüdlingen. Die 17-jährige, die eine kaufmännische Lehre auf der Gemeindeverwaltung Rafz absolviert, ist sozusagen die Sprecherin der drei Mädchen der Jugendfeuerwehr Buchberg-Rüdlingen, die am Wettkampf teilgenommen haben. Sie hätten keine Mühe damit, in einem Team aus mehrheitlich männlichen Kameraden mitzuhalten. «Wir von der Jugendfeuerwehr haben einfach einen super Zusammenhalt», sagt sie, bevor sie sich auf das Dach des Löschfahrzeuges schwingt.

Nun hat auch eines der jüngsten Mitglieder etwas zu sagen. Es ist ihr zwölfjähriger Bruder Liun. Dieser erklärt fachmännisch, wie man beim Wettkampf die vier Knoten namens Samariter, Achter, Maurer und Mastwurf beherrschen müsse. Letzterer ist derjenige Knoten, der bei der Feuerwehr am meisten verwendet wird. Mit ihm kann man beispielsweise Gegenstände wie eine Feuerwehraxt hochziehen. Viel Geschick brauche es beim Durchqueren des sechs Meter langen Kriechtunnels und beim Betätigen der alten Spritzpumpe, beschreibt er den Parcours. Knapp etwas unter vier Minuten betrug die Siegerzeit für die erste Gruppe der Jugendfeuerwehr Buchberg-Rüdlingen.

Stärkster Hydrantenwerfer der Schweiz

An der Schweizermeisterschaft machte sich noch ein weiterer Rüdlinger einen Namen. Beim Werfen eines 22 Kilo schweren Hydranten kam Julian Schaub auf ganze siebeneinhalb Meter.

Um den topmotivierten Nachwuchs müsse sich die Feuerwehr Buchberg-Rüdlingen nicht sorgen, freut sich Optimist Michael Gräzer. Richtig Feuer löschen dürfen im Kanton Schaffhausen laut Gesetz allerdings erst die «richtigen» Feuerwehrmänner und- frauen. Ab ihrem 18. Lebensjahr werden sich also die neugekürten Schweizermeister auch in einem Ernstfall zum Schutz der Bevölkerung beweisen können. (Zürcher Unterländer)