Ein Guru auf Abwegen

Wie bekommt man eine voll funktionierende Autogarage auf die Bühne? Als der Regisseur Gallus Ottiger mit dieser Idee vor die Vereinsmitglieder der Nüppibühne trat, schüttelten diese nur mit dem Kopf. «Es ist aber erstaunlich, was wir dank des Willens des Regisseurs alles fertig gebracht haben», meint Michael Weber, Kassier der Näppibühne.

Weber, der selber im Stück den Automechaniker-Lehrling Roland spielt, schwärmt von der sehr guten Stimmung während der Proben. Das lag nicht nur an den speziellen Rollen, sondern auch an einem Team, das bestens harmoniert. So erlebt auch an der Hauptprobe. Die Rollen der zehn Darstellerinnen und Darsteller sitzen fast perfekt, kleinere Lichtpannen werden profimässig ignoriert.

Auto auf der Bühne

Hauptfigur im Stück ist Günter Wägeli, gespielt von Christof Brändli. Er besitzt eine gut funktionierende Autowerkstatt. Frau und Tochter helfen im Betrieb mit, Lehrling Roland zeigt sich sehr motiviert, wen wundert’s, ist er doch in Wägelis Tochter Sandra (Corinne Huber) verliebt.

Der Besuch von zweier asiatischer Mönchen aus Do-Ping stellt jedoch das Leben der Familie völlig auf den Kopf. Günter soll der neue Herrscher des Soja-Ashram in Do-Ping sein. Ein Orakel habe ihn zum Guru bestimmt, versichern die Mönche Y-Tong (Ursi Meier) und Li-Bah-Fui (Tamara Hottiger). Zuerst sträubt sich der Garagenbesitzer dagegen, doch bald merkt er, was für Möglichkeiten sich ihm als Guru bieten.

Als das Treiben des selbstherrlichen Gurus Günter aber überhand nimmt, erscheint die Gemeindeschwester Dorothea (Tamara Hottiger) und versucht, die christlichen Werte von Günter wach zu rufen – erfolglos. Nicht einmal die furchtlose Sektenbeauftragte Dr. Gerlinde Häfeli (Christina Mark) kann Günter zur Vernunft bringen. Bis aus dem Nichts der verschollene Verlobte von Ida auftaucht. Kann er die Situation retten?

Gespielt wird das ganze Stück in der Autowerkstatt der Wägelis und wartet mit einigen Spezialeffekten auf. Regisseur Gallus Ottiger hat bewusst auf Bühnenwände verzichtet und dafür ein halbes Auto auf die Bühne verfrachten lassen. «Ich erweitere das Bühnenbild immer», erklärt Ottiger nicht ohne Stolz die Abweichung zum Drehbuch. Diese Erweiterung war denn auch eine der Herausforderungen für das Bauteam. Und die gefundene Lösung darf sich durchaus sehen lassen. So montiert etwas Roland der Lehrling auf der Bühne tatsächlich Autoreifen.

Mit ihren Rollen mussten sich die Schauspieler stark auseinandersetzen. «Ich spiele gerne mit Archetypen», erklärt Gallus Ottiger, der bereits vor vielen Jahren als Regisseur mit der Näppibühne zusammen gearbeitete. «Die Rollen sollten sich voneinander abheben».

Und dies tun sie zweifellos. Da ist der schüchterne, schlaksige Roland, die genervte Ehegattin von Günter, Heidi Wägeli (Charlotte Eberhard) und ihre völlig überdrehte Schwester Ida Biedermann (Monika Wirz). Sie kommt eine Woche zu früh ins Haus Wägeli. Die frustrierte alte Jungfer, die vor dem Altar von ihrem Bräutigam sitzen gelassen worden ist, lässt ihren ganzen Frust an ihrem Schwager aus.

Erstmals Zusatzvorstellung

Der Vorverkauf der Näppibühne lief so gut an, dass der Verein zum ersten Mal in seiner Geschichte beschloss, eine Zusatzvorstellung am Sonntag, 8. April durchzuführen. Karten für die elf Aufführungen sich über die Homepage der Näppibühne zu bekommen. (Zürcher Unterländer)