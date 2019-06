Ein Ja zum Seebadi-Umbau – aber nur mit Spielwiese

Der ONN-Richtplan erstmals auf lokaler Ebene

Mit dem ONN-Richtplan wird Niederhasli grüner und vernetzter. Das erfuhren Interessierte an der Infoveranstaltung kurz vor der Gemeindeversammlung am Mittwochabend. Die Gemeinden Oberglatt, Niederglatt und Nieder­hasli (ONN) spannen für einen neuen, überkommunalen Richtplan zusammen. Nach einem ersten gemeindeübergreifenden Infoanlass Ende März lud Nieder­hasli nun dazu ein, die detaillierten Pläne für die eigene Gemeinde zu studieren. Gemeindepräsident Marco Kurer hielt vor den rund hundert Interessierten fest, dass es nicht darum gehe, die ONN-Gemeinden zu fusionieren. Ausserdem, so sagte Gemeinderat René Brülhart, sei der Richtplan «nur» behördenverbindlich; er beinhalte keine direkte Eigentumsbeschränkung für Private.



Raumplaner Peter von Känel präsentierte darauf die Schwerpunkte. Dazu gehört beispielsweise die Umlegung des Arbeitsplatzgebietes Rütisberg; dieses wird nicht nur weiter östlich verlegt, sondern auch teilweise auf Oberglatter Boden. «Dabei wird deutlich, wie wichtig die Koordination über Gemeindegrenzen hinaus ist», so von Känel. Allerdings setzt das Vorhaben Anpassungen des kantonalen sowie des regionalen Richtplanes voraus. Des Weiteren sollen entlang der Hasliberg-, der Seebler- und der Bahnhofstrasse drei Grünachsen entstehen, die beispielsweise mit Baumreihen begrünt werden sollen.



Den Verkehr zu vermindern, ist ein weiteres Ziel des ONN-Richtplanes. «Das ist eine Herkulesaufgabe, die nicht nur von planerischer Seite, sondern von allen getragen werden muss», schilderte der Raumplaner. In diesem Rahmen sei der Aufbau neuer Buslinien angedacht, welche die bisher zu wenig erschlossenen Ortsteile besser anschliessen. Nicht zuletzt soll der Recyclinghof langfristig verlegt werden. Auf Nachfrage aus dem Publikum hielten die drei Männer fest, dass auch die Schulhausplanung einen Aspekt des Richtplans darstelle. «Langfristig» dürfte freilich das wichtigste Kennzeichen des ONN-Richtplans sein. «Ich bin nun seit 35 Jahren auf diesem Beruf tätig», holte von Känel aus, «und erfahrungsgemäss dauert die Umsetzung zehn bis 15 Jahre.»



In eigenen Anlässen werden nun Niederglatt (12. Juni) und Oberglatt (20. Juni) ihre Bevölkerung über die Details informieren. Zwischen Juli und August liegt der Plan öffentlich auf und wird gleichzeitig, bis Oktober, vom Amt für Raumentwicklung geprüft. Voraussichtlich im Juni 2020 kommt der Richtplan vor die jeweilige Gemeindeversammlung. (sam)