Ein Jubiläum voller geheimer Rezepte

Für das Event-Team von «Hochfelde mitenand» mit Thomas Jacoby, Marc Hafner und Elsbeth Albrecht ist klar: Die Tradition des Weihnachtsmarkts soll weiter bestehen. «Wir möchten, dass ein Verein mit Unterstützung der Gemeinde diesen Anlass in Zukunft übernimmt», sagt Jacoby. Was vor zehn Jahren mit zehn Ständen begann, hat sich stetig weiterentwickelt. Mittlerweile sind es 21 Stände. Geblieben ist der Charme. «Wir legen Wert auf Selbstgemachtes aus Hochfelden und der Region und wollen keine Konkurrenz unter den Standbetreibern.» Weiter wachsen wolle man nicht mehr, die ideale Grösse sei erreicht.

Grittibänzen und Lieder

Zum Jubiläum gab es gleich zwei Attraktionen. Der Samichlaus und seine zwei Schmutzlis verteilten den Schlange stehenden Kindern insgesamt 100 Grittibänzen. Auch wenn seit dem 6. Dezember schon zehn Tage vergangen waren, wussten die Kleinen noch etliche Sprüchlein. Der Männerchor sorgte mit Liedern wie «Zauber der Nacht» und «O du fröhliche» für eine ganz besondere Weihnachtsstimmung. Unter einem Zelt, geschützt und von flackerndem Feuer gewärmt, genossen die Besucher Glühwein, Kaffeespezialitäten oder den von den Jugendlichen Oliver, Marc, Elia und Joël nach einem Geheimrezept von Mama gekochten Risotto. «Die Risotto-Öfen sind selbst getöpfert», erklärte Michelle Meier, eine der Mütter. Die 60 Portionen Risotto fanden grossen Anklang.

Metzger und Schwinger Roman Bickel verkaufte an seinem Stand eine spezielle Weihnachtswurst. Die genaue Rezeptur wollte er natürlich nicht verraten: «Aber es hat weihnachtliche Gewürze wie Zimt und Anis drin.» Der Geheimnisse nicht genug. Auch Thomas Jacoby bot weissen Glühwein nach Geheimrezept an. «Man nehme einen süsslichen Wein, Apfelsaft und ganz viele andere Zutaten», mehr war aus ihm nicht herauszukriegen. 18 Liter hatte er am Vortag hergestellt. Nun wärmten sich die Gäste gerne mit dem süffigen Getränk auf.

Engagiert und vereint

Am Stand von Ute Salzmann aus Embrach lockten Armbänder, Brieföffner, Anhänger und Ringe in allen Farben vor allem die Damenwelt an. «Ich stelle alles aus gebrauchten Nespresso-Kapseln her», erklärte Salzmann. «Angefangen hat es mit einer Kursteilnahme. Inzwischen probiere ich immer wieder Neues aus.» Gemeindepräsidentin Simone Caneppele schlenderte durch den Weihnachtsmarkt und lobte die Vielfalt des Angebots. «Ich finde es sensationell, dass sich die Leute engagieren und so viele Einheimische etwas anzubieten haben.» Die Hochfelderin Denise Siegenthaler empfand den Dorfzusammenhalt als besonders schön. «Das ganze Dorf ist auf den Beinen – das gefällt mir.» (Zürcher Unterländer)