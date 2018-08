«Ein Jugendraum hat hier bisher gefehlt»

Am Samstagmorgen fand im Chapf-Pavillon in Rüdlingen die Übergabe des Unicef-Labels statt. Das heisst: Ab sofort darf sich Rüdlingen als kinderfreundliche Gemeinde bezeichnen. Rüdlingen ist erst die zweite Gemeinde im Kanton Schaffhausen, die dieses Label erhalten hat. Eine Gemeinde, die diese Auszeichnung erhält, sorgt dafür, dass die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt und ihr Lebensumfeld kinderfreundlicher gestaltet wird.

Unicef prüft weiterhin

Bei seiner Begrüssung lobte Gemeindepräsident Martin Kern die gute Zusammenarbeit über alle Ebenen hinweg. Insbesondere die Kinder und Jugendlichen, die in Workshops allein und auch gemeinsam mit ihren Eltern eine Liste erarbeiteten. Diese floss in einen Aktionsplan ein, den man inzwischen bereits teilweise realisiert hat. Regierungsrat Christian Amsler zeigte sich in seinem Grusswort beeindruckt über das Tempo, welches das Projektteam an den Tag gelegt habe: Vom ersten Gedanken an die Bewerbung für das Unicef-Label bis zum Erhalt des Zertifikats seien nur gerade eineinhalb Jahre vergangen.

Der Delegierte der Unicef, Bertold Müller, wies auf die Nachhaltigkeit des Labels hin, denn in zwei Jahren werde man wieder vorbeikommen und prüfen, welche Punkte im erarbeiteten Aktionsplan in dieser Zeit umgesetzt worden seien. Nach seiner Ansprache überreichte Müller das Zertifikat an Martin Ahrend, der als Gemeinderat und Sozial- und Schulreferent das Projekt initiiert und sehr eng begleitet hat.

Kirchenkino und Jugendraum

Zwei der Punkte des oben erwähnten Aktionsplans sind bereits umgesetzt: einerseits das Kirchenkino, wo zwei Filme für Kinder und Jugendliche gezeigt worden sind, andererseits der Jugendraum. Dieser Jugendraum im Chapf-Pavillon bei der Mehrzweckhalle wurde anlässlich der Labelübergabe mit einem kleinen Apéro und Imbiss eröffnet. Martin Ahrend lobte die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde: «Alle haben mitgeholfen, dass dieser Raum nun eröffnet werden kann. Kinder und Jugendliche haben gemeinsam mit ihren Eltern manches Wochenende hier gearbeitet.»

Unterstützt wurden sie von örtlichen Handwerksbetrieben, welche die Sanitär- und Elektroarbeiten umsonst geleistet haben. Der Einsatz hat sich gelohnt: Der Raum sieht mit dem farbigen Licht an der Decke und der leuchtenden LED-Lichterkette an der verspiegelten Bar richtig gemütlich aus. Ron Sonderegger (12) sitzt auf dem anthrazitfarbenen Ledersofa, strahlt und sagt: «Ein Jugendraum hat hier in Rüdlingen bisher einfach gefehlt. Es ist super, dass es jetzt dieses Angebot gibt.»

(Zürcher Unterländer)