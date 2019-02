Ein Karussell der unüblichen Verbindungen

Instrumental ein höchst seltenes Bündnis findet man beim Trio Pegasus vor: Orgel, Akkordeon, Violine sowie das nur auf den ersten Blick aus der Reihe tanzende Hackbrett verbinden sich akustisch zu einer melodischen Symbiose. Welche musikalische Vielfalt dabei herauszuholen ist, beweist das Trio Pegasus bestehend aus Urs Bösiger (Hackbrett), Paolo D’Angelo (Orgel/Akkordeon) und der Geigerin Karin Keiser-Mazenauer, durch die sich das einstige Duo vor vier Jahren zum Trio wandelte.

Dass ihre diesjährige Konzertreihe den Titel «Karussell» trägt, unterstreicht die Idee einer Rundfahrt durch die Epochen und Genres, die die drei Musiker (mehrheitlich in Kirchen) präsentieren: Klassik-Arrangements, argentinisches Temperament, die lebhaften Töne der Zigeuner und aus dem Balkan, Schweizer Volksmusik, Klezmer, ungarische Tanztöne. Alle Stücke sind vom Trio Pegasus arrangiert – bis auf eines, das eigens für das Trio komponiert worden ist.

Die zweite von insgesamt 18 Stationen ihrer Schweizer Tour führte letzten Samstag in die katholische Kirche Bülach. Den 130 Besuchern bot sich die erste «Bühne» des Trios im Rücken, denn die Musiker nahmen für die erste Hälfte Platz bei der Orgel. Klassisch ging es los mit Antonio Vivaldis Concerto in a-moll. Stilistisch einen Gegensatz boten Stücke aus der Schweizer Volksmusik – unter anderem «Gritlimasolke» von Hans Zellweger. Rumänische und jüdische Klänge gab es dann bei «Hora Moldoveneasca» und «Sherele». Bei drei Stücken glänzten die Musiker als Solisten; bei Johann Sebastian Bachs Präludium in G-Dur für Orgel, einer Hackbrett-Improvisation von Urs Bösiger und traditioneller irischer Musik in der Geige-Ausführung. Zum Altar wechselten die Musiker – und Paolo D’Angelo von der Orgel zum Akkordeon – für die argentinischen Tangos «Oblivion» von Astor Piazzolla und «Comastor» von Franck Angelis. Ungarische Tänze und Roma-Musik rundeten das Programm ab.

Persönliche Komposition

Ein besonderes Stück des Konzerts war zweifelsohne «Zweierlei» vom Schweizer Komponisten Marcel Schmid, den das Trio auch privat kennt. «Er hat uns ein paar Mal besucht und gehört, wie wir spielen», erinnert sich Urs Bösiger. Schmid beschloss darauf, ein Stück für die drei Musiker zu verfassen. Die anfängliche Unsicherheit, ob ihnen das Stück gefallen werde, sei natürlich vorhanden gewesen. «Als wir es aber das erste Mal spielten, fanden wir es spannend und interessant. Wir spürten am Stil, dass wir den Komponisten kennen und er uns. Es ist eine grosse Freude.»

Klassische Moderne

Auch weil es, wie sein Name es andeutet, zweierlei Stimmungen und Tempi hat, lässt das Stück offensichtlich viel Interpretation zu: «Vom Typ her ist es gemischter Stil. Marcel Schmid fand, er habe Folklore hineingebracht. Für die einen hat es ein paar Tonfolgen, die nicht so üblich sind, für mich ist es eher klassische moderne Musik.» Die Zuschauer in Bülach hörten jedenfalls ein äusserst melodisches, leichtfüssiges Stück von sechs Minuten, in dem sich Orgel, Geige und Hackbrett in der Führung abwechselten.

Natürlich ist «Zweierlei» auf der neuen CD des Trios «Quer durch» enthalten. Das Publikum würde die Vielfalt der Musik und den klanglichen Gegensatz der Instrumente schätzen, findet Bösiger.

«Wir spielen nicht im Hallenstadion, aber wir gehen aufs Land zu den Leuten und bringen ihnen die vielen Seiten von Kulturen und das vielfältige Programm näher, und das wird glaube ich auch sehr geschätzt.» Viele würden erst einmal nicht glauben, dass die Instrumente zusammenpassen könnten – bis sie es dann selber hören.

(Zürcher Unterländer)