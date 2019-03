Ein Klavierroboter und die Mona Lisa

Vielen war die Nervosität anzusehen. Vermutlich haben etliche von ihnen noch nie vor einem grösseren Publikum gesprochen. Gestern hielten an der Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) rund 160 Schülerinnen und Schüler ihre Maturaarbeitspräsentationen. Vom elektromagnetischen Linearbeschleuniger über Poetry-Slam-Texte hin zu einem Kurzfilm über das Leben eines Kriegsflüchtlings war Unterschiedlichstes dabei. Die Präsentation ist der letzte Schritt eines Prozesses, der die Jugendlichen bereits seit vergangenem März beschäftigt.

Im Schnitt hielten die Jugendlichen vor rund 30 Zuschauerinnen und Zuschauern ihre 15-minütige Präsentation. Darunter Familienmitglieder, Lehrpersonen sowie andere Gspänli, denen die Maturaarbeit erst im nächsten Jahr blüht. Für diese hielten die Rednerinnen und Redner dann auch gleich Tipps bereit. «Fangt früh genug an», war wohl der meistgenannte. Denn bei fast allen schien der Zeitmangel ein Problem gewesen zu sein – kein Wunder, wenn man bis zu 300 Arbeitsstunden in das Projekt investiert, wie das zum Beispiel Pascal Sarman gemacht hat.

Programmieren und basteln

Bereits in den Frühlingsferien hat er mit der Planung seines selbstgebauten Flugsimulators begonnen. Der vorwiegend aus Holz gebaute Simulator, der mit vier Bildschirmen ausgestattet ist, wirkt professionell konstruiert; die vielen Schalter und Hebel haben alle eine eigene Funktion, wie Sarman stolz erklärt. Doch der Bau des Objekts war nur etwa die Hälfte der Arbeit. Rund 150 Stunden hat er für die Programmierung des Simulators gebraucht. Da es kein Programm gibt, das die Instrumente des Flugzeugtyps Northrop T-38 beinhaltet, hat der Schüler die Fluginstrumente kurzerhand selber am Computer gezeichnet und programmiert. Der grosse Aufwand machte ihm nichts aus. «Ich hatte immer Spass daran, und es geht ja nicht nur um das Endprodukt, sondern auch um den Prozess der Herstellung.» Auf die Frage, was er nun mit dem Gerät anstelle, für das er satte 2500 Franken ausgegeben hat, antwortete er: «Ich werde es zu Hause in mein Zimmer stellen.»

Chopin in vier Minuten

Dass so eine Arbeit nebst dem zeitlichen einen ebenso grossen finanziellen Aufwand bedeuten kann, merkte auch Rey Riccardo. Rund 550 Franken hat er für seinen Roboter ausgegeben – der Klavier spielt. Seit Riccardo sieben Jahre alt war, spielt er Klavier. Zu seinen Leidenschaften zählt er seit einigen Jahren auch die Elektrotechnik. «Für mich war klar, dass ich die beiden Gebiete kombinieren will», sagte er während seiner Präsentation.

Kurz darauf spielte der Roboter, den der Maturand liebevoll «Alexander van der KZU» nennt, die Nocturne op. 9 No. 2 von Chopin. Mit einem Raspberry Pi (einem Computer in Kreditkartengrösse), 80 Servomotoren sowie einem Holzbrett ist es dem Tüftler gelungen, einen Roboter zu bauen, der innert vier Minuten jedes Lied auf dem Klavier spielen kann. Man muss lediglich die elektronische Datei des gewünschten Stückes im MIDI-Format herunterladen. Das Programm von Riccardo wandelt diese um und teilt den Motoren mit, wann sie wie lange welche Taste drücken müssen. Damit das nun alles funktioniert, arbeitete er rund 250 Stunden und meint dazu: «Ich habe mir zu viel vorgenommen. Mit der Zeit wurde es schwer, motiviert zu bleiben.»

Kylie Jenner als Mona Lisa

Ähnlich ging es Manuela Vasileva. Auch sie sagt: «Ich musste manchmal einige Tage Abstand nehmen von der Arbeit, weil ich sie nicht mehr sehen konnte.» Die notwendigen Pausen seien zuletzt aber auch der Grund gewesen, weshalb sie nicht alle geplanten Kunstwerke vollenden konnte. Sie hat sich vorgenommen, ihre eigene Interpretation berühmter Bilder aus der italienischen Renaissance mit einer Verknüpfung zur Gegenwart zu malen.

Zum Schluss hält sie aber fest: «Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Kunstwerk.» Und so unterschiedlich die Projekte der Jugendlichen an der KZU auch waren – mit den Resultaten zufrieden waren sie alle. (Zürcher Unterländer)