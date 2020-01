Ein Konzert mit Noten aus dem Brockenhaus

Das «Innovation Duo», wie sich das international renommierte Violinisten-Ehepaar Jakub Dzialak und Anna Savytska aus Bülach nennt, begann am Samstag in Oberglatt seine Schweizer Konzertreihe 2020. «Best of Classic» ertönte in der reformierten Kirche prächtig, melancholisch und mit zwei Talenten an der Violine. Sehr jung war der siebenjährige Marc Dzialak, der Sohn von Dzialak und Savytska. Die 22-jährige Viktoriya Lytvynenko wurde vom Ehepaar in der Ukraine entdeckt und lebt als Gasttochter bei den beiden.

Marc Dzialak trat mit seinen Eltern zu Beginn des Konzerts für drei kurze Stücke auf, darunter Ferdinand Küchlers Lied ohne Worte Op. 10, Nr. 1. Nach ausgiebigem Applaus des 50-köpfigen Publikums nahm Marc dann auch als Zuhörer Platz.

Das Konzert sei deswegen besonders, weil es hauptsächlich aus Noten aufgebaut sei, die sie im Brockenhaus gefunden hätten, sagte Jakub Dzialak. So erklangen Johann Sebastian Bachs Adagio und Fuga aus der Solosonate in C-Dur, Jean-Marie Leclairs Sonata Nr. 1, Wolfgang Amadeus Mozarts Wiener Sonatine Nr.1 in C-Dur, Duo Op.8, Nr.III von Ignaz Pleyel und Fereol Mazas’ Duo Op.38, Nr.7.

Musik als internationale Sprache

Dzialak sprach über die Eindrücke der vielen Reisen, die die Familie in den letzten Jahren bis zu Marcs Einschulung unternommen hatte, und die verbindende Kraft der Musik. Diese helfe auch bei der Verarbeitung. Die Familie war vor allem viel in Lateinamerika unterwegs. Und die andere Realität treffe einen. «Wenn man Kinder sieht, die mit Müll spielen, weil es keine Spielzeuge gibt, gibt einem das zu denken.» Mit Projekten setzt sich das Ehepaar für Kinder- und Jugendförderung ein. «Wir arbeiten auch viel in der Ukraine und anderen Ländern, wo Studenten oft nicht mal die Möglichkeit haben, sich eine Saite oder Noten zu kaufen», führte Dzialak nach dem Konzert aus. Darum nähmen sie gerne nicht mehr gebrauchte Instrumente, Noten oder Musikzubehör an, die sie inihren Projekten an Bedürftige weiterleiten können.

Kultur und junge Musiker in der Schweiz fördern

Nun ist das Ehepaar wieder fester in der Schweiz, genauer in Bülach, verankert und setzt sich auch hier vermehrt für die Kultur ein. Es führt die Dzialak & Söhne Musik-Akademie und unterstützt junge Musiker wie Lytvynenko, die an der Zürcher Hochschule der Künste studiert und je nach Möglichkeit an der Konzertreihe auftreten wird.

Mit ihr zusammen beschloss das «Innovation Duo» das Konzert – mit Antonin Dvoraks Drobnosti Op. 75a. Anna Savytska wechselte von der Violine zu der in der Klassik fast nicht mehr gebrauchten Bratsche. Das Stück höre mit einer Elegie auf, welche ruhig und nachdenklich stimme, auch bezüglich der traurigen Ereignisse auf der Welt im neuen Jahr, sagte Dzialak.

So war der Applaus am Schluss laut und lang, auch als Marc nochmals strahlend auf die Bühne kam. Er wird bei der Konzertreihe jeweils dabei sein. Auch wenn Marc das Violinspiel liebe und schon grosse Auftritte im Ausland hatte, sei seine Zukunft keinesfalls verplant, sagte Dzialak. «Er kocht beispielsweise auch gerne. Er ist ein Kind und wir lassen ihm alle Türen offen.»

Das zweite Konzert im Zürcher Unterland findet am Sonntag, 26.Januar, um 17 Uhr in der reformierten Kirche Wil statt.