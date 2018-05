Ein Leben für und mit Glas

Der gebürtige St. Galler Rolf Brühlmann schloss 1984 seine vierjährige Ausbildung zum Apparateglasbläser ab. Keine fünf Jahre später gründete er in Dielsdorf eine eigene Werkstatt als freischaffender Künstler. In der Folge konnten nicht nur die Dielsdorfer seine Glaskunst bewundern, sondern auch Besucher der zahlreichen Ausstellungen in der ganzen Schweiz. Aus einer Zufallsbekanntschaft von Brühlmann mit Helmut W. Hundstorfer, einem der bekanntesten Glasmacher Österreichs, entwickelte sich eine langjährige Freundschaft und kreative Zusammenarbeit.

«Ich habe sehr viel von seinem Wissen und Können profitiert.» 2008 schliesslich konnte er von Hundstorfer das Glasatelier mit einem richtigen Glasschmelzofen übernehmen. «Hier in Dielsdorf habe ich als Apparateglasbläser am Tisch gearbeitet, mit Glasrohren und -stäben und einem Brenner», erklärt Rolf Brühlmann, der drei Wochen vor der Ausstellung kurz in Dielsdorf weilt. «Die Übernahme des Glasstudios in Kopfing in Oberösterreich gab mir die Möglichkeit, mit einer Glasmacherpfeife am Glasschmelzofen zu arbeiten.»

Arbeiten bei 1200 Grad

«Die Arbeit am Ofen ist körperlich anstrengend», erklärt Brühlmann. «Ich halte eine rund 140 cm lange Glasmacherpfeife, an deren Ende ein 1200 Grad heisser beweglicher Glasklumpen hängt. Daraus wird zuerst eine Kugel geformt und in vielen weiteren Schritten entsteht unter anderem durch Drehen, Schwingen, Blasen und gezieltes Kühlen das fertige Glasprodukt.» Hier kommt Brühlmanns Lebenspartnerin Brigitte Häfliger ins Spiel. Die Quereinsteigerin in Sachen Glaskunst arbeitet seit 15 Jahren Hand in Hand mit ihm zusammen. «Wir haben über die Jahre hinweg immer wieder Neues ausprobiert. Viele Ideen erarbeiten wir gemeinsam und gewisse Objekte kann man nur zu zweit machen.» Sie hätten einen hohen Anspruch an ihre Arbeit. Auf drei Glasschalen ist Brühlmann besonders stolz. «Sie waren Teil eines renommierten Glaswettbewerbs in Japan und stehen jetzt dort als Dauerexponate in einem Design-Museum – ein Highlight für einen Künstler.»

Letztes Mal einheizen

Das kreative Schaffen der beiden wird anlässlich der letzten Schweizer Ausstellung in Dielsdorf zu sehen sein. «Ich freue mich, komplett neue Sachen zu zeigen. Und auch von der Kombination von Arbeitstechniken zeigen wir Glasobjekte, die es sonst nicht gibt.» Es wird aber auch eine kleine Auswahl an Arbeiten aus früheren Jahren gezeigt, damit die Besucher die Entwicklung des Schaffens von Brühlmann und Häfliger betrachten können.

Aber weshalb «finale» Ausstellung? Der 63-jährige Rolf Brühlmann geht nächstes Jahr im Sommer offiziell in Pension. «Ich werde diesen Winter den Schmelzofen zum letzten Mal betreiben.» Es sei heute immer schwieriger, hochwertiges Kunsthandwerk zu verkaufen. «Auch auf Glas spezialisierte Galerien schliessen immer mehr. So fehlt uns Künstlern die Möglichkeit, uns zu präsentieren.» Brühlmann bedauert, dass die Leute immer weniger Zugang zum Kunsthandwerk hätten, fast alles werde heute über Billigprodukte definiert.

Die Besucher der Ausstellung im Philosophe hingegen werden nur Unikate zu sehen bekommen. Und der Künstler wird durchgehend anwesend sein. «Eine schöne Gelegenheit, alte Bekannte wieder zu treffen, darauf freue ich mich.»



Bistro Philosophe in Dielsdorf. Rolf Brühlmann: «Finale Ausstellung». Vernissage: Freitag, 25. Mai, 18.30 bis 21 Uhr, Finissage: Sonntag, 3. Juni, 14 bis 17 Uhr. Öffnungszeiten vom 26. Mai bis 3 Juni, täglich von 14 bis 18 Uhr.

www.philosophe.ch

www.glasbruehlmann.at (Zürcher Unterländer)