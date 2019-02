Ein Maskottchen namens Benjamin

Zum Interviewtermin erscheinen sie als Drillinge. Drei Kloten-Puppen posieren in gestrickten Heimtenues in den typischen Kloten-Farben blau-weiss-rot. «Insgesamt gibt es bis jetzt zehn Stück. Sieben haben schon ein neues Zuhause, diese drei sind noch zu haben, sind aber auch schon alle reserviert», sagt Susanne Thelen.

Zusammen mit ihrer Mutter Hilde Scherler hatte sie die Idee zu den EHC-Puppen. «Ein Kloten-Anhänger zu sein, hat in unserer Familie Tradition. Was noch fehlte, war eine Identifikationsfigur, ein Maskottchen für den Verein. So kamen wir auf den Einfall mit der Puppe, die selber ein Fan ist. Der Jöh-Effekt ist garantiert», erklärt Thelen. Eine Geschlechts-Diskussion wird übrigens nicht aufkommen. «Unsere Puppe heisst Benjamin und ist ein Bub», sagt Hilde Scherler und ergänzt mit einem Schmunzeln: «Sie dürfen ruhig am richtigen Ort hinlangen und spüren, wenn sie es nicht glauben.»

1:1 im Kleinformat

Die Puppe selber stammt aus England. «Ich sammle immer noch Rabattmarken und kann sie nur so in einem bestimmten Laden beziehen», verrät Scherler. Sie strickt dann Pullover, Hose, Mütze, Schal, Handschuhe und Unterwäsche für Benjamin, das original EHC-Logo auf Pulli und Kappe wird gestickt.Dazu kommen noch Lederstiefelchen, die in Deutschland hergestellt werden. «Ich musste zuerst ein wenig pröbeln, bis ich die exakte Farbauswahl für die Kleidchen zusammen hatte», sagt Scherler. Zwei bis drei Tage Arbeit sind pro Puppe notwendig. «Am schwierigsten ist es jeweils, die Fäden an den beiden Schalenden sauber hinzukriegen.»

Für die Mütze stand Goalie Luca Boltshauser, inzwischen beim NLA-Klub Lausanne unter Vertrag,Modell. Benjamin selber entstand als Weiterentwicklung eines viel älteren Vorgängers. «Ich habe immer noch eine Puppe aus meiner Kindheit, die 50 Jahre alt ist», erzählt Susanne Thelen. Sie habe ihre Mutter gebeten, ein neues Kleidchen in den EHC-Farben zu stricken. «Aus Jux hat mein Mann ein Bild der der neu eingekleideten Puppe auf Facebook gestellt mit dem Text: ‹Das ist ein echter Kloten-Fan.› Und schon ging es mit den Bestellungen los.»

Eine fertig eingekleidete Benjamin-Puppe kostet 149 Franken. Der Reinerlös nach Abzug aller Anschaffungs- und Herstellungskosten behalten die beiden Frauen nicht. «Das Geld geht als Förderbeitrag an die Elite-Junioren oder wird für wohltätige Zwecke gespendet», erklärt Thielen. Bis jetzt hätten sie für die bis jetzt bestehenden zehn Puppen kalkuliert. Die beiden Frauen können sich aber gut vorstellen, dass noch weitere Bestellungen dazu kommen.

Palette wird erweitert

Gut möglich, dass Hilde Scherler ihr Betätigungsfeld aber auch erweitert. Sie habe schon als Kind gern «glismet» und tue das heute noch mit grosser Lust. «Ich habe schon immer Puppenkleider gestrickt, aber auch Sachen für Babies und Kinder sowie Bettsocken für Betagte in Altersheimen.» Ein Kloten-Tenü für ein sechs Monate altes Mädchen und eine Kappe mit der Nummer 67 von Spieler Romano Lemm gibt es schon.

Und bekanntlich schläft auch die Konkurrenz nicht. «Fans anderer Eishockeyclubs haben mich schon angefragt», sagt Scherler. «Von welchem Klub wird aber nicht verraten.» (Zürcher Unterländer)