Ein Milchfest im Weingarten

Immer Ende April steigt bei Brigitte und Hansruedi Keller in Watt das Milchfest. «Die Idee dazu stammt von meinem Mann», erzählt die Bäuerin. «Er war der Meinung, dass man zum Tag der Milch doch etwas organisieren müsse und Leute zu uns auf den Hof einladen sollte.»

Erstmals feierten die Kellers 1994 ein Milchfest. Der Einladung folgten damals gerade mal sieben Männer, die allerdings nur Bier trinken wollten. «Doch Bier gabs erst, nachdem sie von der Milch gekostet hatten», erzählt die Bäuerin. Seither wird auf dem Hof im Watter Weingarten das Milchfest gefeiert.

Milchshakes und Musik

In der zu einem Festbetrieb mit Tischen und Bänken umfunktionierten Scheune standen auch an diesem Wochenende die frischen Milchshakes gleich beim Eingang. Es gibt sie in den vier Geschmacksrichtungen Vanille, Erdbeer, Mokka und Banane. Wer Lust hatte, durfte sich kostenlos durch alle Geschmacksrichtungen probieren.

Am Samstagnachmittag unterhielt das Echo vom Furttal die Besucher, und am Abend spielte das Duo Luckyboys zum Tanz auf. Ehemann Hansruedi Keller verwöhnte die Gäste derweil mit Grilladen. Die beiden Kolleginnen Monika Bulatovic und Sofia Zanitti aus Affoltern waren mit ihren achtjährigen Töchtern Nea und Mia gekommen. «Uns gefällt es sehr gut hier», bemerkte Nea. «Wir durften junge Kälbchen streicheln. Die sind so klein und süss», schwärmte Mia. Die Mädchen mögen Milch und trinken sie mal pur, mal mit Ovomaltine oder giessen sie zum Frühstück über ihre Cornflakes. Ihre Mütter kamen ans Milchfest, weil eine von ihnen auf einer Joggingrunde das Plakat der Kellers gesehen hatte. «Ich stamme ursprünglich aus dem Kanton Graubünden und war bereits am Raclettefest hier auf dem Hof. Mich erinnert alles an meine Heimat, deshalb komme ich sehr gerne hierher.»

Kamelreiten und Tierschau

Am Sonntag unterhielt die Alphorngruppe Altburg die Gäste. Dann standen Kamelreiten und eine Tierschau der Islikers auf dem Programm. Ihr Stall war durch die springende Kuh Sibylle bekannt geworden, welche einst bei «Wetten, dass …?» und an der Olma aufgetreten war.

«Wir möchten, dass sich die Leute gut unterhalten und es lustig haben», sagte Brigitte Keller. Die Organisation hört für das Ehepaar und seine Helfer nach dem Fest am Sonntagabend nicht auf. «Kaum haben wir das Milchfest hinter uns, beginnen wir mit der Planung für das Raclettefest im Herbst», erklärte die Bäuerin.

(Zürcher Unterländer)