Ein Olé auf den Walliseller Burger

Beim Betreten des «Sign» im Zentrum von Wallisellen wird sofort klar: Der Entscheid, ein paar Tage zuvor zu reservieren, war richtig. Kurz vor 19 Uhr sind gerade mal noch 8 der 24 Stühle frei, aber allesamt reserviert. Auch die Bar ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die freundliche Bedienung lässt uns die Wahl, wo wir sitzen möchten, und bringt zügig die Speisekarte. Beim Studium derselben ist im Vorteil, wer – ganz Journalistin – vorab im Internet recherchiert hat, und weiss was sie will: den Rindshamburger mit Pommes Allumettes. Die Begleitung braucht angesichts der grossen und verlockenden Auswahl länger: Wienerschnitzel? Oder doch lieber Stroganoff? Als Hommage an Greta das vegane Thai-Curry? Oder die Pasta mit Crevetten? Gegen das Wienerschnitzel «Figlmüller Art» bleibt der Klimaschutz letztlich chancenlos.

Folgt das Studium der Weinkarte. «Gute Auswahl, eher stolze Preise», lautet die Bilanz meines Experten. Immerhin tafeln wir an der Bahnhofstrasse, auch wenn diese in Wallisellen liegt. Positiv: Zahlreiche Flaschenweine werden im Offenausschank angeboten. Bis der Entscheid fällt, bleibt Zeit, sich im Lokal umzusehen. Das Fazit: Wenn die Küche hier ähnlich gute Arbeit leistet wie der Innenarchitekt, darf man sich freuen. Das Ambiente ist modern, ohne kalt zu wirken. Und auch wenn die Tische nahe beieinander stehen, bleibt die Geräuschkulisse angenehm.

Modernes Ambiente, Tisch an Tisch - trotzdem ist die Geräuschkulisse angenehm (Bild: PD).

Und dann wird die Vorspeise aufgetragen: drei im Pfännchen brutzelnde Riesenkrevetten mit reichlich Knoblauch und Kräutern (Fr. 17.50). Die Chilischoten sorgen für das richtige Mass an Schärfe. «Grossartig», so das Urteil des Gegenübers «mindestens so gut wie in Spanien.» Als hätte er die Begeisterung gehört, erscheint der Küchenchef am Tisch. Er freut sich über das Kompliment und verrät freimütig sein Geheimnis: «Etwas Essig und wenig Zucker sorgen für Harmonie.» Der kleine gemischte Salat kommt frisch daher, zum hoch anständigen Preis von 7.50 Franken. Im «Sign» braucht auch niemand über zu viel oder zu wenig Sauce zu jammern. Die – übrigens stets sehr motivierte Bedienung – reicht zum Salat ein Körbchen. Darin finden wir nicht nur zwei Flaschen mit Salatsaucen, sondern auch frischen Schnittlauch zum selber schneiden, Brotcroutons und Kerne.

Der Rindsburger kommt exakt wie bestellt: mit einem Vollkornbrötchen, einer Scheibe Raclettekäse und Pommes Allumettes. Angesichts des grosszügig bemessenen, zartrosa gebratenen fleischigen Innenlebens geht der Preis von 35 Franken in Ordnung. Das hauchdünne Wienerschnitzel vom Schwein und die Bratkartoffeln (Fr. 30.50) vermögen sogar den österreich-affinen Gaumen zu überzeugen.

Pappesatt, verzichten wir auf einen Blick in die Dessertkarte. Das bereuen wir, als am Nachbartisch der «absolute Renner» aufgetragen wird: eine dekonstruierte Crèmeschnitte neu aufgebaut mit einer Crème Pâtissière und Tonka Bohnen. Bei unserem nächsten Besuch lassen wir Platz dafür.