Ein Paradies für Modellbagger-Fans

«Nicht anfassen!», hiess es überall. In der Tat drängte es wohl manchen Besucher, die Ausstellungsstücke in die Hand zu nehmen und sie von allen Seiten genau anzuschauen. Gezeigt wurden an der dritten Modellbörse im Ebianum Baumaschinen für den Hoch- und Tiefbau, Lastwagen, Sattelschlepper und Muldenkipper – die meisten im Massstab 1:50. Ein wahres Eldorado für Liebhaber und Sammler.

Lebenslange Faszination

«Schon als kleiner Bub war ich fasziniert von Lastwagen», erzählte Markus Carluccio, einer der Aussteller aus Gossau ZH. «Je grösser, desto lieber.» Er zeigte Fahrzeuge einer italienischen Marke. Mit den Sammlerstücken schmückt er sein Zuhause.

Einen besonderen Blickfang präsentierte Manfred Bauer mit dem Modell einer Tunnelbohrmaschine, die im Gotthard-Basistunnel verwendet wurde. 3500 Arbeitsstunden investierte der Bastler bereits in sein Werk. «Die Maschine ist nach Originalbauplänen der Herstellerfirma gebaut», erklärt der Thurgauer aus Diessenhofen. «Nicht alle Firmen geben die Baupläne heraus, aber mit diesem Stück bin ich noch lange beschäftigt», sagte der Bauführer. In echt ist die Bohrmaschine 450 Meter lang. Bauers Kleinformat misst immerhin 9 Meter. Sein Meisterstück zog viele bewundernde Blicke auf sich.

Barbie auf Baumaschinen

Zwischen den vorwiegend männlichen Besuchern bewegte sich fachkundig Christine Conrad aus der Nähe von Nürnberg. Ihr Familienunternehmen stellt seit sechzig Jahren Baumaschinenmodelle aller Art her. «Unsere Kunden sind Firmen, welche die handlichen Exemplare als Werbegeschenke wiederum für ihre Kunden kaufen», erklärte die Geschäftsführerin, die den Betrieb in dritter Generation leitet. Sie selber kam schon als kleines Mädchen mit den Mini-Baumaschinen in Kontakt. «Meine Barbie-Puppen durften auf den Baumaschinen Platz nehmen, so habe ich meine Mädchenwelt mit den Bubenträumen vereint», erklärte sie. Die Modellbörse verband sie mit einem Familienausflug in die Schweiz. «Hier an der Börse pflege ich Kundenkontakte und sehe, was die Sammler anspricht.» Die handlichen Baumaschinen werden in Bayern hergestellt, darauf ist Conrad stolz.

«Meine Barbie-Puppen durften auch auf den Baumaschinen Platz nehmen, so vereinte ich meine Mädchenwelt mit den Bubenträumen.»Christine Conrad, Geschäftsführerin ConradModellbau aus Deutschland

Während viele Familienväter sich mit Kaufen, Tauschen und Handeln beschäftigten, verweilten die Kinder im Sandkasten. Ihnen stand eine Fülle an Spielzeugen zur Verfügung. Organisator Hans-Jakob Bärlocher freute sich über die gute Stimmung. Mit den 78 Anbietern an 160 Tischen habe die Ausstellung ihre maximale Grösse erreicht. «Wir haben Anbieter aus sieben Ländern hier, welche ein reiches Spektrum an Individualstücken anbieten. Das Angebot spricht junge und langjährige Sammler gleichermassen an.»

Hansruedi Eberhard vom Ebianum zeigte sich ebenfalls zufrieden. «Ein Besuch an der Sammlerbörse lässt sich gut mit einem Rundgang durch unser Museum verbinden», fand er. In der Dauerausstellung wird die Firmengeschichte der Eberhards gezeigt. Mit nachgestellten Szenen, Fotodokumenten und schweren Monstermaschinen, die alle einst ihren Dienst im Strassenbau taten.

(Zürcher Unterländer)