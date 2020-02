Ein Podium mit zwei Personen genügt der GLP nicht

Die Sekundarschule Bülach lädt auf 7. April zu einer Informationsveranstaltung zum Thema «Soll das Erfolgsmodell Sekundarschulgemeinde Bülach aufgelöst werden?» Aufgeworfen hat diese Frage die GLP Bülach. Die Partei fordert mittels einer Einzelinitiative die Auflösung der Sekundarschulgemeinde und die Übertragung der Aufgaben an die Politische Gemeinde der Stadt Bülach (der ZU berichtete). Die Sekundarschule möchte am bisherigen Modell festhalten.

Am Podium hätten beide Seiten zu Wort kommen sollen. «Selbstverständlich sind auch die Initianten eingeladen worden, ihre Sicht der Dinge einzubringen», schreibt die organisierende Sekundarschule in einer Medienmitteilung. Seitens der Partei liege jedoch bis heute noch keine Zusage vor. Man nehme dieses Zögern mit Bedauern zur Kenntnis. «Für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wäre es doch wichtig zu erfahren, aus welchen Überlegungen und Motiven die Initianten eine Auflösung des heutigen Erfolgsmodells proklamieren.»

Kritik am Organisator

Auf die Kritik der Sekundarschule angesprochen, sagt die Präsidentin der Bülacher Grünliberalen, Daniela Gramegna: «Das können wir so nicht stehen lassen.» Die GLP sei sehr wohl bereit, an einem Podium teilzunehmen, doch entsprächen die durch die Sekundarschule vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht ihrem Verständnis einer ausgewogenen Diskussion. Ein Podium mit lediglich je einer Person der Pro und Contra-Seite werde der Sache in ihren Augen nicht gerecht. «Es bräuchte auch eine Vertretung des kantonalen Gemeindeamts oder einer vergleichbaren neutralen Instanz sowie anderer politischer Parteien.» Die Sekundarschule habe diesen Vorschlag bisher aber abgelehnt. Man schliesse eine Teilnahme immer noch nicht aus: «Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen.»

Am 17. Mai entscheiden Stimmberechtigten der fünf beteiligten Politischen Gemeinden – Bülach, Bachenbülach, Winkel, Höri und Hochfelden – ob sie das Ansinnen der Initianten gutheissen. Wird die Einzelinitiative abgelehnt, hat sich die Sache erledigt. Andernfalls würde die Sekundarschule beauftragt, den Stimmberechtigten innerhalb von 18 Monaten die zur Auflösung notwendige Umsetzungsvorlage zu unterbreiten. Gramegna erachtetet deshalb den Titel der Medienmitteilung der Sekundarschule als irreführend. In der Abstimmung vom 17. Mai 2020 gehe es nicht um die Auflösung sondern die Erheblicherklärung der Initiative.