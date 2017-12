Ein Prozentpunkt ist Bülach-Luzern einfach

Die rund 360 steuerpflichtigen Einwohner von Wasterkingen zahlen im nächsten Jahr etwas mehr Steuern. Die Schule Unteres Rafzerfeld hat ihren Satz von 66 auf 69 Prozent angehoben, die Politische Gemeinde den ihrigen gleichzeitig von 42 auf 47 Prozent. Unterm Strich stehen 8 Prozentpunkte mehr auf dem Papier. Das ist die mit Abstand grösste Steuererhöhung der Region.

Doch was macht das in Franken und Rappen aus? Wenn man von durchschnittlichen Einkommen und durchschnittlichen steuerbaren Vermögen ausgeht, dann weniger als man annehmen möchte: Über die gemitteten Werte in allen Gemeinden gerechnet entspricht ein einzelner Prozentpunkt im Unterland 31 Franken und 65 Rappen; also in etwa dem Ticketpreis für in eine Bahnfahrt von Bülach nach Luzern, zweite Klasse, ohne Halbtax. Mit Halbtax wäre es dann «retour». Freilich, die finanziellen Dimensionen liegen je nach Gemeinde unterschiedlich: In Winkel etwa, wo Vermögen und Einkünfte im Schnitt höher ausfallen, klettert der Wert schonmal pro Prozentpunkt auf 65,75 Franken. In Oberglatt sind es derweil 20,20 Franken.

In Wasterkingen verfügt ein Steuerpflichtiger im Schnitt über ein steuerbares Einkommen von 60 804 Franken und über ein Vermögen von 310 000 Franken. Nimmt man den Grundtarif für konfessionslose Ledige an, hatte diese Durchschnittsperson für 2017 (108 Prozent) 3246,50 Franken an die Gemeinde bezahlt. Vorausgesetzt, Einkommen und Vermögen ändern sich nicht, wird er im kommenden Jahr (Satz: 116 Prozent) 3487 Franken schuldig sein. 8 Prozentpunkte machen demnach ziemlich genau 240 Franken aus.

Das Rechnungstotal für Staat und Gemeinde (ohne die direkte Bundessteuer) steigt für den Durchschnittswasterkinger von 6276,50 auf 6517 Franken. Der um 8 Prozentpunkte höhere Gesamtsteuerfuss führt hier zu einer um 3,8 Prozent höheren Steuerrechnung.

Der «U-100»-Club

Für fünf von sechs Unterländer Steuerzahler ändert sich 2018 steuertechnisch gar nichts. Von den 44 Gemeinden der Region lassen 28 ihren Gesamtsteuerfuss unangetastet; darunter auch alle einwohnerstarken Gemeinden, also Bülach, Kloten, Opfikon, Regensdorf und Wallisellen. Bachs bleibt trotz einer Steuerfusssenkung um 3 Prozentpunkte die «steuerteuerste» Gemeinde mit 127 Prozent, gefolgt von Oberglatt, das bei einem Fuss von 122 Prozent bleibt.

Die sogenannten Steuerparadiese Winkel und Neerach (auf der Karte weiss eingezeichnet) bleiben bei ihren niedrigen 76 Prozent. Zum Reigen der «U-100», also der Gemeinden mit einem Steuerfuss von weniger als 100 Prozent, gehören weitere 9 Gemeinden. Es sind dieselben wie 2017 – und es sind, wenig erstaunlich, zur Hauptsache diejenigen mit einer höheren relativen Steuerkraft pro Kopf.

Föderalistische Landkarte

Insgesamt gleicht die Unterländer Steuerfusskarte auch 2018 einem gutföderalistischen Flickenteppich, auf dem sich kaum geografische Tendenzen ausmachen lassen. Schon wer feststellen möchte, dass man als Privatperson im Glattal aufgrund der hohen Anteile juristischer Personen am Steuersubstrat von niedrigeren Steuersätzen profitieren kann, muss grosszügig runden. Denn was für Wallisellen und Opfikon sicher weiterhin gilt, schaut schon in Bassersdorf und Kloten etwas anders aus.

Die grösste Steuersenkung der Region hätten übrigens die beiden Behörden von Weiach geplant gehabt: Die politische Gemeinde hat der Gemeindeversammlung eine Reduktion um 10 Prozentpunkte vorgeschlagen, während die Primarschulgemeinde ihren Satz um 5 Punkte anheben wollte. Der Gesamtsteuerfuss wäre damit von 94 auf 89 gesunken. Die Versammlung hat das Budget der Schule jedoch zurückgewiesen; und damit ist erst der Satz der politischen Gemeinde definitiv. (Zürcher Unterländer)