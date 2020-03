Ein Rapperswiler Künstler verziert die neuen Kirchglocken in Dietlikon

Die Bauarbeiten beginnen in diesen Tagen. Um den 20. März herum wird je nach Witterung die Grundsteinlegung mit einer kleinen, feierlichen Zeremonie und der Segnung der Bauarbeiter stattfinden.

Nach den positiven Entscheiden des Baurekurs- und des Verwaltungsgerichts darf der Dietliker Kirchturm auch klingende Glocken erhalten. Weil diese vier Glocken jeweils sehr speziellen Themen gewidmet sind, hat die Kirchgemeinde für die Glockenzier einen Wettbewerb ausgeschrieben. Als Gewinner daraus ging der Rapperswiler Bildhauer Ernesto Ghenzi hervor.

Im Mai in Bronze gegossen

Seine Entwürfe zu den von der Kirchgemeinde gewählten Themen «Weltkirche», «Schöpfung», «Glaubwürdigkeit» und «Friede» haben die Jury am meisten überzeugt: «Der Versuch, die Tradition der christlichen Themen mit aktuellen Herausforderungen im Weltgeschehen zu verknüpfen, ist Ernesto Ghenzi geglückt», sagt der Juryvorsitzende und Berner Glockenexperte Matthias Walter.

Der Ostschweizer Künstler wird seine Entwürfe nun in Originalgrösse auf Gips übertragen. Im Mai dann werden die Glocken bei der Firma H. Rüetschi AG in Aarau aus Bronze gegossen. Glockenaufzug ist am 4. Juli 2020 – ebenfalls in einer feierlichen Zeremonie. Eingeweiht wird der Kirchturm schliesslich am Wochenende des 12./13. September mit einem grossen Pfarreifest. (red)