Ein Reise durch die soziale und kulturelle Vielfalt der Stadt Kloten

Im Stadthaus Kloten fiel am Dienstagabend der Startschuss für ein spannendes, generationsübergreifendes Projekt. Vor rund 50 geladenen Gästen, sogenannten Schlüsselpersonen, stellte der Verein «Kloten packt aus» das Konzept dieses «grössten und intimsten Theaterspektakels, das es in Kloten je gegeben hat» vor.

100 Klotener, welche die Stadt statistisch repräsentieren, gruppieren sich zu Themen aus verschiedenen Bereichen auf der Bühne. Fragen wie «Wer ist in Kloten zur Welt gekommen?», «wer ist heimlicher ZCS-Fan», oder «wer hat Elternteile, die nicht in der Schweiz geboren sind?», sollen alltägliche und vor allem aktuelle Verhältnisse der Stadt darstellen. Das Publikum erlebt dadurch bildhafte Ausschnitte aus der Realität der Teilnehmenden. Mit lustigen, ernsten und visionären Fragen erleben die Zuschauer so eine Reise durch die soziale und kulturelle Vielfalt Klotens.

Mit der Vision, die Vielfalt in Kloten als etwas Positives darzustellen, ist das Projekt gestartet. «Kloten packt aus» will die Stadtbevölkerung aufrütteln, den Leuten packende Erfahrungen bieten, sie zusammenschweissen und die Frage «wer sind wir eigentlich?» beantworten .

Alle können mitmachen

So ist auch Suche nach den 100 Schauspielern breit gefächert. Die geladenen Schlüsselpersonen, alle gut vernetzt, ob durch die Arbeit im Quartier, in der Kirche oder in der Gemeinde, wurden vorgestern Abend aufgerufen, durch motivierende Mund-zu-Mund Propaganda die Klotener für das Projekt zu begeistern.

«Sie haben die Aufgabe, ein Dorfgespräch zu aktivieren, deshalb auch die Bezeichnung Schlüsselpersonen», erklärte Jean-Luc Kühnis. Er ist Co-Präsident von «Kloten packt aus» und zuständig für den Bereich Theater und arbeitet als Soziokultureller Animator für die Drehscheibe Bevölkerung AKKU der Stadt Kloten.

Für das Projekt werden Erwachsene und Kinder jeden Alters und sozialem Hintergrund gesucht. Weder spielt die Herkunft eine Rolle, noch ob schauspielerische Erfahrung vorhanden ist. Ziel der Organisatoren ist es, eine Vielfalt von Menschen zusammenzubringen, vom Teenie bis zum Rentner, von der Hausfrau bis zur Bankerin, vom Dorforiginal bis zum IV-Bezüger, von in Kloten Geborenen oder aus dem Ausland Zugewanderten. Die einzige Bedingung ist, die Teilnehmenden müssen aktuell in Kloten wohnhaft sein.

Finanziell breit abgestützt

Hinter dem Projekt steht eine Trägerschaft verschiedener Klotener Institutionen (Stadt Kloten, Szene Kloten, VFK Vereinigung Freizeit Kloten, Förderverein Hegnerhof, Katholische Pfarrei Christkönig), die den Verein «Kloten packt aus» gegründet haben. Unterstützung erhalten sie von einem Patronatskomitee, das aus Persönlichkeiten aus Politik, Kirche, Kultur und Gesellschaft besteht. Patronatspräsident ist Stadtpräsident René Huber. Die Theaterpädagogin Janina Offner, selber in Kloten aufgewachsen, führt bei diesem grossen und innovativen Projekt Regie.

Finanziert wird das Projekt dieses Theaterspektakels zum einen von Institutionen der Trägerschaft zum anderen Teil von Sponsoren. Obwohl der Verein finanziell gut dasteht, werden weitere Sponsoren und Gönner gesucht. Lokale Firmen oder Stiftungen im Kultur- und Bildungsbereich werden noch angefragt, sich am Projekt finanziell zu beteiligen. Auch hier sei das Ziel eine breite, vielfältige Unterstützung zu erreichen, erklärte Samuel Fischer, zuständig für die Mittelbeschaffung.

Auf der Website www.kloten-packt-aus.ch finden Interessierte Informationen über Zeitaufwand, Daten der Theaterproben und Aufführungsdaten. Ebenso zeigen zwei Videos, welche Art von Theater-Performance die Leute erwartet. Am 31. Oktober ist Anmeldeschluss und am 1. November findet ein Infoanlass für alle statt. (Zürcher Unterländer)