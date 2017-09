Ein Schritt aus den Fängen der Online-Buchungsportale

Wer über Google ein Hotel in Bülach sucht, erhält zuoberst auf der Trefferliste einen Link auf die Plattform Booking.com. Gegen 20 Prozent der Buchungen laufen über das bekannteste Online-Portal; etwa 8 weitere Prozent teilen sich andere Anbieter wie Expedia oder HRS untereinander auf. Für die Hotels sind die digitalen Plattformen ein wichtiges Werbeinstrument.

Kaum ein Betrieb kann sich heutzutage mehr leisten, nicht darauf präsent zu sein. «Sie sind für uns ein Fenster zur Welt», sagt etwa Mattias Larsson, Geschäftsführer des Hotels Löwen in Dielsdorf. Er schätzt zudem, dass die Portale den Hotelbetreibern viel administrative Arbeit abnehmen und ihnen Sicherheit bieten, weil die Gäste ihre Kreditkartennummer angeben müssen.

Doch umsonst bieten die Portale ihren Service nicht an. Neben happigen Kommissionen verbieten die Verträge den Nutzern, ihre Zimmer auf der eigenen Webseite günstiger anzubieten. Damit wollen sie umgehen, dass sie für Gratiswerbung genutzt werden und das Geschäft schliesslich an ihnen vorbeigeschleust wird.

Doch damit soll bald Schluss sein. Vergangene Woche hat der Nationalrat einen Entscheid des Ständerats bestätigt, indem er die Regelung künftig nicht mehr zuzulassen will. Der Bundesrat muss nun ein Gesetz ausarbeiten.

Mehr unternehmerische Freiheiten

«Endlich erhalten wir mehr unternehmerische Freiheiten», freut sich Walter Kreisser vom Gasthof Hirschen in Eglisau. Zwar gehen im Romantikhotel am Rhein nur etwa 14 Prozent der Buchungen über Onlineportale ein. Dennoch will Kreisser die neue Möglichkeit für spontane Ermässigungen nutzen.

Dem schliesst sich Hermine Baldi vom Hotel Höri Inn an: «Das ist super», sagt die Geschäftsführerin, die in Zürich zudem das Hotel Oerlikon leitet. In Höri würden zurzeit zwar viele Gäste direkt buchen, die auf einer nahen Baustelle arbeiten, sagt Baldi. Doch das könne wieder ändern. Die clevere Geschäftsfrau setzt einen Anreiz zum Direktbuchen, indem sie den Leuten jeweils ein kleines Zückerchen bietet – gratis Mineralwasser oder die Möglichkeit, erst am Nachmittag auszuchecken.

Sich überbieten für gute Platzierung

Noch mehr als unter der Marketing-Restriktion leidet die Branche jedoch unter den hohen Kommissionen. Sie fallen zwar erst an, wenn es tatsächlich zu einer Buchung kommt. Doch dann sahnen die Plattformen tüchtig ab. Der Schweizer Durchschnitt beträgt rund 13 Prozent. Für eine gute Platzierung müssen Hotelbetreiber 15 Prozent aufwerfen. Einige zahlen dafür sogar noch mehr.

«Das ist ein unsauberes Spiel», findet Hermine Baldi. «Der Gast glaubt, zuoberst würden die Hotels mit der besten Leistung stehen. Doch in der Realität sind es einfach diejenigen, die am meisten bezahlen.» Deutliche Worte findet auch Yolanda Urschinger vom Hotel zum goldenen Kopf in Bülach. «Die Portale kassieren für eine Dienstleistung ab, die ihnen nicht viel Aufwand bereitet.

Das ist leicht verdientes Geld.» Derweil falle der grösste Teil der Arbeit im Betrieb selber an: Die Zimmer müssen gereinigt werden, das Frühstück zubereitet und immer wieder stehen Investitionen an. Hotelbetreiber sind finanziell alles andere als auf Rosen gebettet.

Die Margen in dieser Branche liegen in der Regel im tiefen einstelligen Bereich. Die meisten Hotels versuchen deshalb, möglichst viele Gäste über eigene Marketing-Instrumente zu gewinnen. Der Löwen in Dielsdorf etwa beherbergt viele Geschäftsreisende, die ihm von Firmen übermittelt werden.

Im Hotel Riverside in Glattfelden dagegen nächtigen vorwiegend Seminargäste, die direkt reservieren. Und der goldene Kopf in Bülach erfreut sich einer grossen Stammkundschaft. Manche Gäste erhalten dann Rabatt, wenn sie erneut buchen.

Preisüberwacher will Kommissionen senken

Beim Branchenverband Hotelleriesuisse ist man sich bewusst, dass der Schuh bei den Gebühren mindestens so stark drückt wie beim Marketing. Doch auf politischer Ebene sei da nichts zu erreichen, erklärt Mediensprecher Patric Schönberg. Er verweist auf den Schweizer Preisüberwacher, der sich dem Thema nun angenommen hat. Dieser hält gemäss einem NZZ-Artikel Kommissionen von 8 bis 9 Prozent für angemessen.

Ein weiteres heikles Thema sind die Bewertungen und Kommentare, welche Gäste über die Hotels abgeben können. Im Fall des Hotels Höri Inn sind sie zwar vorwiegend positiv. Interessenten erfahren so auch Details, wie dass die Unterkunft vom Lärm der Autobahn und der Flugzeuge betroffen ist.

Doch manchmal würden Gäste das Instrument auch für Erpressungsversuche missbrauchen, bedauert Geschäftsführerin Hermine Baldi. Sie verlangen zum Beispiel eine Preisreduktion von 50 Prozent wegen eines Haares im Lavabo. Wenn das Personal nicht darauf eingeht, rächen sich die Gäste mit einem übertriebenen Kommentar. Sie schreiben dann etwa, dass das Zimmer schmutzig war. (Zürcher Unterländer)