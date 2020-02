Ein Spiel um Platz 1 und um Rang 4

Als die Saison noch jung war, standen in den Partien gegen Langenthal die Vergangenheit von Kloten-Trainer Per Hanberg im Oberaargau und die schlechte Bilanz des EHC aus den Direktduellen im Vordergrund. Jetzt, vor dem letzten Aufeinandertreffen beider Teams in der Qualifikation, ist anderes wichtig. Für Kloten geht es darum, Platz 1 zu festigen, Langenthal hat Chancen, sich noch auf Rang 4 zu verbessern und so mit Heimvorteil ins Playoff zu gehen.

Langenthal auf Platz 6 weist vier Punkte Rückstand auf die Nummer 4 der Liga (Thurgau) auf, drei Punkte voraus liegt Visp. Klotens heutiger Gegner benötigt also jeden Punkt, um sein Ziel noch zu erreichen.

Die Qualitäten der Ausländer

Kloten gewann zwei der bisher drei Begegnungen und verlor einmal in der Swiss-Arena. Das spielentscheidende Tor bei jener Klotener 2:3-Heimniederlage erzielte Langenthals Simon Sterchi. In der dazugehörigen Kategorie der «game winning goals» weist der EHC die beste, weil ausgeglichenste Bilanz der Liga aus. Éric Faille und Ajoies Jonathan Hazen führen, sie haben je sechs entscheidende Goals geschossen. Unter den besten 30 dieser speziellen Rangliste stehen neben Faille nicht weniger als fünf weitere Klotener. Das spricht für die Breite im Team: Nicht nur einer kann für die Entscheidung sorgen. Robin Figren, Marc Marchon, Dominic Forget, Marco Lehmann und Tim Grossniklaus haben je drei solcher Treffer auf ihrem Konto.

Robin Figren, der zweite Ausländer im Team, ist in anderen Disziplinen Klotens Bester. Nur Brett Cameron von La Chaux-de-Fonds erzielte mehr Überzahltore (10) als Figren (9). Und bei den Goals in Unterzahl ist er einer von drei Spezialisten auf Platz 1 mit je 3 Treffern. Auch seine Penalty-Ausbeute beeindruckt: Der Schwede verwertete alle drei Versuche. Das ist Spitzenwert.