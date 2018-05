Ein Sprutz aus der Kulturgiesskanne

Jedes Jahr veröffenlicht die Fachstelle Kultur des Kantons Zürich ihren Tätigkeitsbericht. Darin ist jeweils auch aufgeführt, was an öffentlichen Geldern aus der Schatulle des Kantons für die Förderung des Zücher Kulturschaffens aufgewendet worden ist. 2017 hat die Direktion der Justiz und des Innern insgesamt 159,9 Millionen Franken an Kulturausgaben ausgewiesen – gut die Hälfte davon (84,2 Mio.) machten die Beiträge für Betrieb und werterhaltenden Unterhalt des Zürcher Opernhauses aus.

Der Löwenanteil der anderen Hälfte ist in die beiden Zentren des Kantons investiert worden: Über den Zentrumslastenausgleich erhielt Zürich 42,9 Millionen und Winterthur 5,8 Millionen Franken fürs jeweilige Kulturkässeli. Zwar hält die Fachstelle auf ihrer Webseite fest, dass «die Förderung des Kulturschaffens ausserhalb der urbanen Zentren» ein Schwerpunkt der «Kulturförderpolitik» des Kantons sei. Tatsache ist, dass für die Kulturförderungsbeiträge 25,1 Millionen Franken blieben.

Novum «Anschubfinanzierung»

Aus Unterländer Sicht waren es zunächst die politischen Gemeinden, die einen Zustupf für ihre Kulturprogramme erhielten: Auf 12 Kommunen entfielen total gut 200 000 Franken. Mit den Kammerspielen Seeb, dem «Philosophe» in Dielsdorf, der Mühle Otelfingen und dem Bülacher Sigristenkeller sind ferner die fest auf der Subventionsliste des Kantons verankerten Institutionen des Unterlands an einer Hand abzuzählen. Allerdings ist es eine ganze Reihe an Vereinen, Institutionen oder Einzelpersonen, die Geld für spezifische Projekte erhält.

2017 war insofern ein Novum, als dass die Standortförderung Zürcher Unterland eine «Anschubfinanzierung» erhalten hat. Unter der Federführung habe sich das Unterland «als Kulturregion formiert», schreibt die Fachstelle dazu. Im Zentrum hätten dabei die Vernetzung und Kommunikation unter den Kulturschaffenden und den Politikern gestanden, ebenso wie das Projekt «Flucht und Heimat», das als erstes Projekt unter dem Patronat dieser Kulturregion im «Philosophe» Dielsdorf realisiert worden war. (Zürcher Unterländer)