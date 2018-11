Ein Stück Bopplisser Geschichte sucht einen neuen Platz

Wohlriechend, frühblühend, aber hochgiftig: Das zur Familie der Spargelgewächse gehörende Maiglöckchen, im Volksmund Maieriesli genannt, kennen die Boplisserinnen und Boppliser nicht nur aus dem Lied «Roti Rösli im Garte, Maieriesli im Wald…». Für sie ist diese Waldblume allgegenwärtig, denn sie ziert das Gemeindewappen, Briefköpfe und Urkunden – ebenso wie eine hölzerne Tafel mit der Jahreszahl 1818.

Die seit 14 Jahren mit ihrem Mann in Boppelsen lebende Sabrina Abate Detmar begann anfangs Jahr, sich vertieft mit dieser in der Natur unterdessen selten gewordenen Blume und der damit verbundenen Gemeindegeschichte zu befassen. Am Ergebnis dieser ehrenamtlichen Recherche durch Kantonsbibliotheken und Archive liess sie am Sonntagabend 45 Gäste im Schulhaus Maiacher teilhaben.Die Holztafel entzückte am Ende des Bildervortrages so manchen Besucher wegen ihrer kalligrafische Inschrift – einer Segnung für das 200-jährige Schulhaus, das heute als Gemeindehaus dient.

«Aufgrund von genauen Indizien kann man mit Bestimmtheit sagen, dass diese Tafel von 1818 bis 1865 die Decke des alten Schulhauses zierte.»Abate Detmar

Oben auf der Tafel ist der Name des damaligen Gemeindepräsidenten und «Seckelmeisters» zu lesen. «Aufgrund von genauen Indizien kann man mit Bestimmtheit sagen, dass diese Tafel von 1818 bis 1865 die Decke des alten Schulhauses zierte», erklärte Abate Detmar. Aufgrund der Segnungsworte «die da gehen ein und aus», liege die Vermutung nahe, dass die Tafel anfänglich über einer Türe angebracht gewesen sei.

Während die Kunsthistorikerin in den Archiven nach alten Fotografien stöberte, eröffnete sich ihr die Dorfgeschichte. So bekam die Gemeinde beispielsweise im August 1817 einen Kantonsbeitrages in der Höhe von 250 Franken; zu einem Zeitpunkt nämlich, als auch die Schweiz an der Klimaabkühlung als Folge des Ausbruchs des indonesischen Vulkans Tamboras im Jahr 1815 litt. Insbesondere die Bauerndörfer waren aufgrund der ausfallenden Ernteerträge in der Landwirtschaft stark betroffen.

Die Gemeinde verdankt das Wappen einem Lehrer

Sabrina Abate Detmar wusste noch mehr zu berichten: In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts unterrichtete der Lehrer Heinrich Winkler in Boppelsen eine 50-köpfige Schülerschar bestehend aus acht Klassen. «Die jüngsten Kinder durften dabei je eine Stunde früher kommen und gehen», erzählt die Kunsthistorikerin. «Ein ausgeklügeltes System von Unterricht und Hausaufgaben für die älteren ermöglichte es diesem Lehrer, auf alle Kinder einzugehen.»

Weil der Kanton von 1925 bis 1936 eine Gemeindewappenkommission aufgestellt hatte, bekam auch Boppelsen einen Fragebogen mit 13 Fragen. Dieser Fragebogen diente der in wissenschaftlicher Manier arbeitenden Sabrina Abate Detmar als Grundlage ihres geschichtlichen Abrisses über Boppelsen. «Heinrich Winkler hat selber in akribischer Arbeit bewiesen, dass das Maieriesli seine Verwendung als passendes Gemeindesymbol verdient, mehr als etwa der mittelalterliche Doppeladler alter Boppliser Adliger», erklärte sie. Am 8. April 1932 war es dann soweit: der Gemeinderat entschied sich für das Maieriesli im Gemeindewappen.

Einge der Anwesenden erinnern sich noch an das «Maieriesliloch» unterhalb der Lägern, das bekannt war für seine blühenden Maiglöckchen. Abate Detmar selber fand diesen Frühling einige Exemplare auf über 630 Meter Höhe, wie sie erklärte.

Begeistert vom Vortrag waren die im nächsten Jahr zuziehenden Neu-Boppliser Thomas und Regina Meier. Sie stimmten der sanften Aufforderung der Referentin zu, der Holztafel als stillem Zeitzeugen einen neuen Platz, zum Beispiel in einer Vitrine im Schulhaus, zu verschaffen. Dergleichen Meinung war auch die Kantons- und Gemeinderätin Erika Zahler. In ihrer Funktion als Präsidentin der Kulturkommission zeigte sich erfreut über dieses Interesse zukünftiger Einwohner an ihrer Gemeinde.

